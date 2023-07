Nu Mark Rutte en Wopke Hoekstra niet meer beschikbaar zijn als lijsttrekker bij de komende Tweede Kamerverkiezingen, is het de vraag wie hen op moet volgen. De jongerenpartijen zijn in ieder geval duidelijk: een nieuwe lijstrekker moet jong en fris zijn.

Het eisenpakket dat de JOVD en het CDJA op tafel leggen lijkt opvallend veel op elkaar. Een nieuw verhaal en een jonge en frisse kandidaat. De jongeren speculeren er graag over, maar scharen zich niet achter één enkele kandidaat.

Nieuw verhaal vertellen

"De nieuwe leider van de VVD moet het nieuwe verhaal vertellen", zegt Nick Hoekstra van de JOVD. "Hij of zij is jong, fris en liberaal. Gericht op asiel en migratie en ook op de nieuwe geopolitieke situatie in de wereld."

"Daarnaast moet er ambitie zijn op gebied van klimaat, de stikstofcrisis en er moet ook aandacht zijn voor kansengelijkheid en de groeiende kloof tussen mensen", voegt hij toe.

Geen poppetjes en namen

In de wandelgangen wordt de naam van Dilan Yeşilgöz-Zegerius, nu demissionair minister van Justitie, vaak genoemd. Daarnaast heeft de relatief onbekende André Bosman zichzelf gemeld als potentiële opvolger van Rutte. Maar de JOVD weigert haar voorkeur uit te spreken.

"Wij willen ons niet vastpinnen op één naam, want we vinden dat het in Den Haag juist te vaak over die poppetjes en namen gaat. Wij willen dat het over het verhaal gaat, als dat jong en fris is, maakt het voor ons niet uit wie het is", zegt Hoekstra.

Verschillen stad en platteland

Het CDJA is ook op zoek naar iemand die de nieuwe koers van de partij kan uitdragen, vertelt voorzitter Kevin Klinkspoor. "Het nieuwe CDA-verhaal gaat over de verschillen tussen de stad en het platteland. Over mensen die niet meer mee kunnen komen met de samenleving en die vastlopen bij de overheid. Het CDA is de eerste partij die dat ziet en die dat durft te benoemen."

Volgens het CDJA zijn er vier kanshebbers voor de hoogste functie binnen de partij. "We hebben goede krachten in de fractie zitten. Men heeft het al over Henri Bontenbal en Derk Boswijk. Maar we hebben ook goede ervaring in de provincie en Europa, dan denk ik aan Mirjam Sterk en Esther de Lange."

Mona Keijzer

Uit onderzoek onder het EenVandaag Opiniepanel bleek eerder deze week dat Klaas Dijkhoff bij de VVD de populairste kandidaat is om Mark Rutte op te volgen, maar hij maakte gisteren bekend daar geen interesse in te hebben. Yeşilgöz doet het ook goed bij VVD-stemmers die meededen aan het onderzoek.

Opvallend is dat veel CDA-stemmers aangeven zowel Henri Bontenbal als Derk Boswijk niet te kennen. Mona Keijzer komt van de voorgelegde namen als populairste opvolger voor Hoekstra uit de bus.