De landelijke politiek speelt voor de helft van de kiezers (51 procent) een grote rol bij hun stemkeuze voor de gemeenteraadsverkiezingen. CDA-kiezers of die van een lokale partij laten zich vooral leiden door lokale issues.

Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 22.000 leden van het Opiniepanel dat is gehouden in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Die vinden half maart plaats in 334 Nederlandse gemeenten. Welke thema's belangrijk bij de stemkeuze zijn, verschilt sterk tussen grote en kleine gemeenten.

CDA-stemmers zijn uitzondering

Van de VVD tot de SP en van D66 tot de PVV: voor vrijwel elke landelijke partij geldt dat een meerderheid van de kiezers die daar bij de gemeenteraadsverkiezingen op wil stemmen, zich laat leiden door Den Haag.

Uitzondering daarop zijn mensen die lokaal op het CDA willen stemmen. Tweederde (64 procent) van die groep zegt dat Den Haag een kleine of geen rol speelt bij hun keuze. "Landelijk zou ik nooit op het CDA stemmen, zeker niet door al het gedoe. Maar lokaal hebben ze veel ervaring en de beste mensen", schrijft iemand. Ook mensen die op een lokale partij willen stemmen, laten zich bij die keuze vooral leiden door gebeurtenissen in de gemeente (65 procent).

'Haagse politiek meer invloed op leven'

Dat de landelijke politiek voor veel mensen wel een grote rol speelt rond de gemeenteraadsverkiezingen, komt onder andere door het gevoel dat de landelijke politiek meer invloed heeft op het dagelijks leven. Een ruime meerderheid (83 procent) denkt dat de Haagse politiek impact op hun dagelijks leven heeft.

Bij de gemeentepolitiek ligt dat lager (51 procent). "Veel van wat er in mijn gemeente wordt beslist, wordt toch bepaald door Haagse regels", legt iemand uit over waarom hij dat gevoel heeft.

Weinig kennis over gemeentepolitiek

Als het gaat om lokale politici van landelijke partijen, gebruiken deelnemers vergelijkbare argumenten. "Zij handelen toch naar wat de partijtop vindt", verklaart iemand waarom hij voor zijn lokale keuze vooral naar de landelijke politiek kijkt.

Tegelijk weten de meeste mensen (60 procent) niet zo goed of helemaal niet wat de gemeenteraad en het bestuur in hun woonplaats de afgelopen jaren hebben gedaan. Het heffen van belastingen is daarop de uitzondering. Op de vraag of mensen voorbeelden kunnen noemen van wat er de afgelopen 4 jaar is beslist, komt het woord 'belasting' het meest voor.

Woningmarkt ook op lokaal niveau belangrijkste thema

Net als op landelijk niveau is de woningmarkt voor de meeste kiezers ook het belangrijkste thema bij de verkiezingen in de eigen gemeente. "Het aantal woningen, de plek van nieuwe woningen en de aanpak van achterstand, belangrijke zaken waar de gemeente een rol in speelt", verklaart een deelnemer zijn keuze.

Criminaliteit en veiligheid staan op de tweede plek, gevolgd door natuur en milieu.

Armoede belangrijk in steden

Welke thema's belangrijk zijn, verschilt sterk per gemeente. Inwoners van de grootste steden in Nederland, vinden andere onderwerpen belangrijk dan dorpsbewoners.

Zo scoren armoede en verkeer hoog onder stedelingen. Het behoud van voorzieningen is, na wonen, juist het belangrijkste onderwerp voor mensen die in een dorp wonen.