Honderden agenten met PTSS lopen tegen problemen aan bij de aanvraag van een WIA-uitkering bij het UWV. Dat blijkt uit onderzoek door EenVandaag. De uitkeringsinstantie heeft te weinig kennis over PTSS, waardoor agenten niet de juiste uitkering krijgen.

Bij de politie worden jaarlijks meer dan 300 agenten officieel gediagnosticeerd met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) als beroepsziekte. De ziekte ontstaat door traumatische gebeurtenissen die zij tijdens het werk meemaken. Ook andere hulpverleners, zoals brandweermensen, ambulancepersoneel en militairen krijgen hiermee te maken.

Niet serieus genomen

Wie door langdurige ziekte niet kan terugkeren naar het werk, moet zich na 2 jaar melden bij het UWV voor een WIA-uitkering. En daar gaat het mis, blijkt uit onderzoek van EenVandaag. Agenten hebben het gevoel dat de uitkeringsinstantie de ernst van hun ziekte niet serieus neemt.

"Ik heb me tientallen jaren ingezet voor de maatschappij. Maar op het moment dat ik de maatschappij nodig heb, geeft niemand thuis", zegt een agent anoniem tegen EenVandaag. Dat gevoel komt bij bijna alle politiemensen die zijn gesproken terug. "Het voelt alsof ik in de steek gelaten wordt."

Te veel prikkels op het werk

Zo krijgen agenten met PTSS van het UWV te horen dat zij op papier in staat zijn om bepaalde functies uit te voeren, die ze in de praktijk niet kunnen doen met hun ziekte. Bijvoorbeeld omdat ze daarbij te veel prikkels moeten verwerken.

"Iemand met PTSS is vaak moe, snel prikkelbaar. Alles wordt je snel te veel", vertelt klinisch psycholoog bij ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum Ellen Klaassens. "Dus in een lawaaiige of drukke omgeving werken gaat vaak niet."

Verzekeringsarts niet op de hoogte

Daarnaast vertellen meerdere agenten aan EenVandaag dat de verzekeringsarts van het UWV, die hen moest beoordelen, niet op de hoogte was van hun uitgebreide medische dossier.

Ook ontbreken in eindrapportages relevante medische gegevens, die impact hebben op het dagelijks functioneren.

Overschatting mogelijkheden

De vakbonden herkennen dat. Zij zien drie problemen: een gebrek aan kennis bij verzekeringsartsen van het UWV, overschatting van de belastbaarheid van agenten met PTSS en overschatting van de behandelmogelijkheden.

Ook Stichting Politieveteraan begeleidt collega's met PTSS in hun contact met het UWV. Zij hebben hetzelfde beeld. "Het is een heel gevecht", vertelt Dick Kleijn van die stichting. "Bovendien zien we dat medewerkers van het UWV ook te weinig kennis hebben van wat het politievak inhoudt."

'Specifieke trainingen nodig'

Mede daarom pleiten de vakbonden en de stichting voor een speciaal loket voor hulpverleners, waar die kennis over het vak en bijbehorende beroepsziekten wel voorhanden is. En, zeggen de vakbonden: verzekeringsartsen bij het UWV moeten speciale PTSS-trainingen doorlopen.

Volgens klinisch psycholoog Ellen Klaassens zouden specifieke trainingen voor deze ziekte zeker helpen. "PTSS heeft overeenkomsten met andere stoornissen, zoals depressies, paniekaanvallen en burn-outs. Het is belangrijk dat verzekeringsartsen goed weten wat de symptomen zijn. Dat ze die kunnen herkennen en mensen doorsturen naar een deskundige."

EenVandaag heeft het UWV om een reactie gevraagd.