Het UWV erkent dat er fouten zijn gemaakt bij de arbeidsongeschiktheidskeuring. Toch geeft de uitkeringsinstantie aan dat zij tegen grenzen aanlopen en op dit moment niet in staat zijn om hun taken uit te voeren.

Uitkeringsinstantie UWV maakte gisteren bekend dat er een onderzoek wordt ingesteld naar de fouten die zijn gemaakt bij de berekening van tienduizenden WIA-uitkeringen. Op dit moment is nog niet duidelijk hoeveel mensen onterecht een te hoge, te lage of geen arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben ontvangen van het UWV.

UWV in de knel

Lid van de Raad van Bestuur van het UWV Johanna Hirscher spreekt van 'een verschrikkelijke situatie'. Toch is er volgens haar 'maar zoveel' wat het UWV kan doen.

"Wij zitten in de knel. We willen onze taken uitvoeren, maar concluderen ook dat dat ons op dit moment niet voldoende lukt. Als onze fout bepalend is geweest en in individuele gevallen niet duidelijk had kunnen zijn dat mensen te veel kregen, dan corrigeren wij dat", laat Hirscher weten.

'We lopen tegen grenzen aan'

Hirscher legt uit dat het UWV mensen binnen de organisatie intensief opleidt om individuele berekeningen te maken als iemand arbeidsongeschikt is verklaard. "Voor bijvoorbeeld het berekenen van een dagloon zijn hele ingewikkelde regels van toepassing. Daar moeten wij mensen een jaar voor opleiden. Voor de ingewikkelde gevallen zelfs 2 jaar."

Volgens Hirscher kan het UWV er niet van uitgaan dat dat voor mensen te doen is. Een harde conclusie noemt Hirscher het, dat het UWV de taken niet aan kan. "Wij gaan ons stinkende best doen, maar er zijn grenzen aan wat mogelijk is."

'Het is voor ons pijnlijk'

Hirscher: "Wij erkennen dat de fouten ontzettend veel onzekerheid met zich meebrengen voor mensen die toch al in een onzekere situatie zitten. Dat is niet wat wij willen", benadrukt ze bij EenVandaag.

"Wij willen mensen zekerheid geven en helpen met de uitkering waar zij recht op hebben. Het is daarom voor ons pijnlijk om te moeten melden dat we mogelijk bij de berekening van tienduizenden WIA-uitkeringen fouten hebben gemaakt."

Lange wachtlijsten

De fouten werden ontdekt tijdens steekproeven in 2020. De vraag die veel mensen hebben is hoe het zo lang heeft kunnen duren en waarom het UWV er nu - 4 jaar later - mee naar buiten komt.

Hirscher legt uit dat er lange wachtlijsten zijn voor een beoordeling voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Momenteel wachten daar 14.000 mensen op. "Dat worden er volgend jaar mogelijk nog meer. Die lange wachttijden hebben er de laatste jaren helaas toe geleid dat we niet voldoende aandacht hadden voor de juistheid van die berekeningen."

Machteloosheid

"Wij willen dit rechtzetten", benadrukt Hirscher. Ze vertelt dat ze 'een gevoel van machteloosheid' heeft. "Ik had dit graag eerder gezien en er meer actie op ondernomen. Die machteloosheid komt doordat wij al vele jaren aan onze grens zitten", legt Hirscher uit.

Ze haalt een onderzoek aan van de Algemene Rekenkamer, die vorig jaar concludeerde dat de WIA niet uitvoerbaar is vanwege het complexe stelsel. Hirscher krijgt ook signalen van belangenorganisaties en vakbonden, die zeggen dat er veel 'hardheden' in het huidige stelsel zitten. Het UWV ziet dit ook. Toch blijft er met het huidige stelsel gewerkt worden.