Doordat Rob de Waal lijdt aan de ziekte ME kan hij niet meer werken. Maar tot zijn frustratie denkt het UWV daar anders over. Al 5 jaar probeert hij zijn gelijk te halen. Ook voor andere mensen met hetzelfde probleem.

"Voor mij ligt 5 jaar ellende met het UWV." Rob de Waal wijst naar de stapel brieven, procedures en gerechtelijke uitspraken voor hem op tafel. "Mijn ziekte is hierdoor helaas ook verergerd."

'Iedereen is weleens moe'

De ellende begon toen Rob 5 jaar geleden uit het niets in zijn hoofd werd gebeten door de hond. De verwondingen die hij daardoor opliep gingen ontsteken en maakten hem ziek.

Uiteindelijk stelden artsen de diagnose ME-CVS, ook wel chronisch vermoeidheidssyndroom genoemd. "Het nadeel aan die benaming is dat mensen al snel denken: iedereen is weleens moe, ga eens vroeg naar bed. Ik zou willen dat het zo werkte."

UWV oordeelt anders

Werken lukt Rob niet meer. Om in aanmerking te komen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (WIA) moest hij worden gekeurd door het UWV.

Maar volgens het UWV kan hij gewoon 40 uur per week werken. "Kort gezegd is de boodschap dat ik een aansteller ben en dat ik zo snel mogelijk weer aan de slag moet. Maar dat kan ik helemaal niet."

Rob de Waal vertelt over zijn aanhoudende strijd met uitkeringsinstantie UWV

Diagnose in een uur gesteld

Robs verhaal staat niet op zichzelf, bleek afgelopen zomer al, toen EenVandaag sprak met een klokkenluider bij het UWV. Sinds juli meldden zich meer dan 1.000 mensen zich met een soortgelijk verhaal als dat van Rob.

Volgens hem gaat het vaak mis bij de beoordeling. "Als jij denkt dat je een diagnose, zeker een die moeilijk vast te stellen is, in 3 kwartier of een uur kunt doen, met alle respect, maar daar heb je een specialist voor nodig."

Spreken namens andere gedupeerden

Rob voelt zich er niet door gesterkt dat minister van Sociale Zaken Eddy van Hijum eerder deze week 'geschrokken' zei te zijn van de omvang van de 'WIA-chaos' bij het UWV. Hij hoopt dat bij de top van de uitkeringsinstantie 'eindelijk een keer het besef komt wat ze mensen aandoen'.

Hij heeft contact met veel andere gedupeerden en wil door zijn verhaal te vertellen ook spreken namens anderen die dat niet kunnen. "Mensen die nog zwaarder ziek zijn en volledig bedlegerig, die hebben de energie niet."