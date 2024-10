Juridische procedures rondom de WIA hebben het UWV niet 29 miljoen, maar minstens 61 miljoen euro gekost sinds 2021. De Kamer werd hierover onvolledig geïnformeerd. Dat blijkt uit gegevens die EenVandaag heeft opgevraagd bij het UWV.

"Ik vind die bedragen verontrustend," zegt Jim Faas, jurist en verzekeringsarts tegen EenVandaag. De tientallen miljoenen euro's zijn de uitkomst van de optelsom van alle juridische kosten die zijn gemaakt voor verschillende WIA-procedures. Het gaat daarbij om verschillende kosten.

Meer dan verdubbeld

Zo bestaan die kosten uit dwangsommen wanneer het UWV niet op tijd een (her)beoordeling voor mensen kan regelen, proceskosten bij beroepsprocedures bij de rechtbank en dwangsommen voor het niet op tijd beslissen bij bezwaar zaken bij het UWV zelf.

De kosten zijn bovendien sinds 2021 meer dan verdubbeld. Dat komt vooral door de achterstanden bij het UWV rondom verschillende beoordelingen. Zo is de wachttijd voor een herbeoordeling vorig jaar opgelopen naar 31 weken. En dat terwijl deze beoordelingen eigenlijk binnen acht weken afgerond moeten zijn.

Ook lang wachten voor bezwaar

Ook de wachttijd voor een beslissing op bezwaarzaken loopt op, blijkt uit de cijfers. Dat zie je ook aan de dwangsommen die het UWV moet betalen aan mensen die te lang wachten.

Dat is van een half miljoen in 2021 opgelopen naar drie miljoen twee jaar later.

Tien maanden onzekerheid

"Daar is het probleem dus ook alleen maar aan het toenemen", reageert jurist Jim Faas. In 2024 staat de teller in de eerste drie maanden al op 1,7 miljoen euro.

Hij vervolgt: "Vorige week benaderde iemand mij nog dat ze te horen heeft gekregen dat haar bezwaar tot volgend jaar maart moet wachten. En dan moet de beslissing nog komen. Moet je nagaan, dat is zeker tien maanden in onzekerheid."

Kamer kreeg slechts deel dwangsommen

De Tweede Kamer is niet op de hoogte van deze fors oplopende kosten die het gevolg zijn van oplopende achterstanden en fouten. Tot nu toe informeerde de minister de Tweede Kamer namelijk alleen over dwangsommen bij (her)beoordelingen en niet over dwangsommen die ontstaan bij beroep- en bezwaarprocedures, of over de proceskosten van de beroepszaken bij de rechtbank.

Uit informatie die voormalig minister Karien van Gennip verstrekte, is te zien dat het UWV slechts 29 miljoen aan juridisch kosten doorgeeft in plaats van de werkelijke kosten van 61 miljoen die EenVandaag boven water heeft gekregen. Dwangsommen bij bezwaarprocedures en proceskosten worden niet meegerekend, terwijl Kamerleden hier nadrukkelijk om gevraagd hadden.

Aantal aanvragen

Ook over het aantal WIA-aanvragen is de Kamer verkeerd geïnformeerd. Uit cijfers die EenVandaag opvroeg bij het UWV blijkt dat er sinds 2021 jaarlijks 6.000 tot 8.000 aanvragen te weinig zijn doorgegeven. Dat is ongeveer 8 procent van alle aanvragen per jaar.

Het UWV laat in een reactie weten dat de cijfers alleen de aanvragen van één specifieke afdeling zijn. Daarmee is het dus niet het totale aantal WIA-aanvragen.

Bal bij politiek

Volgens Faas is nu de politiek aan zet om hier verandering in te brengen.

"Eigenlijk is alles wat er niet goed is aan de WIA en dat er problemen zijn nu wel bekend. Het is nu aan de minister en Tweede Kamer om besluiten te nemen die impact hebben en richting geven."