De koning en koningin hebben een nieuw hondje, maakten ze op Dierendag bekend. Dat het koninklijk gezin voor een hond koos, zal veel mensen bekoren: de grootste groep vindt honden namelijk leuker dan katten.

Dat blijkt uit onderzoek onder 22.920 leden van het EenVandaag Opiniepanel, dat voor Dierendag werd gehouden. Vier op de tien (40 procent) deelnemers vinden honden leuker dan katten. Bij bijna een kwart (22 procent) is dat andersom. Een even grote groep (22 procent) kan niet kiezen en vindt honden en katten even leuk.

Hondengedrag

Niet geheel verrassend gaat de voorkeur van huisdiereigenaren uit naar het soort dier dat ze zelf hebben (gehad). Veel hondeneigenaren beschrijven hun huisdier als 'onderdeel van het gezin'. De viervoeters zijn trouw, zeggen de eigenaren. Ook vinden ze het fijn dat het mogelijk is om een echte band met een hond op te bouwen.

Een deel van 'team hond' schrijft zelfs dat het gedrag van honden als voorbeeld zou moeten dienen voor sommige mensen: "Zo van een ander houden als een hond kan, verdient ieders navolging", zegt een deelnemer. "Nederland zou een leuker land zijn als iedereen hondengedrag zou vertonen."

'Katten zijn asociaal en poepen in je tuin'

Anders is dat volgens hen bij katten. Iemand schrijft: "Katten vind ik te eigengereid. Ze hebben enkel zin in jou als het ze uitkomt. Bij honden is dat een heel ander verhaal."

Bovendien klagen deelnemers massaal over kattenpoep in de tuin. Ze vinden katten asociaal en hun baasjes eigenlijk ook. "Hondenpoep wordt tenminste nog opgeruimd, maar geen poezenbaas die drolletjes uit m'n volkstuin komt vissen."

Komisch en niet uitlaten

De groep die een voorkeur heeft voor katten vindt ze vooral lief, aaibaar en rustig. Ook plaatsen veel mensen zichzelf in 'team kat' omdat poezen volgens hen komisch zijn. "Kattenfilmpjes zijn niet voor niks een hit op internet", schrijft iemand

Misschien wel het grootste pluspunt vinden kattenliefhebbers dat je katten niet hoeft uit te laten.

PVV'ers gaan voor honden

We keken ook naar de politieke voorkeur van panelleden en hun voorkeur voor honden of katten. Dat Geert Wilders bijvoorbeeld heel open is over zijn liefde voor poezen - die van hemzelf kregen zelfs een eigen twitteraccount - betekent niet dat zijn kiezers ook 'team kat' zijn. De uitslag van PVV-stemmers loopt exact in lijn met die van iedereen: 22 procent prefereert katten, maar de grootste groep, 40 procent, houdt vooral van honden.

Alleen bij GroenLinks-, Partij voor de Dieren- en Volt-stemmers is dat anders. Die kiezersgroepen bestaan uit net zoveel honden- als kattenliefhebbers.

CDA'ers minst fan van huisdieren

Forum voor Democratie-stemmers houden het meest van de huisdieren: 39 procent kan zelfs niet kiezen en vindt honden en katten allebei leuk, terwijl slechts 7 procent van beide niks moet hebben.

CDA-stemmers zijn juist het minst fan: een kwart (23 procent) heeft een hekel aan zowel honden als katten. Van iedereen is dat 14 procent.