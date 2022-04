Het Spaanse koninklijk paleis maakte bekend dat er 2,6 miljoen euro op de rekening van koning Felipe VI staat. Niet veel, als je dat vergelijkt met het Nederlandse koningshuis. We zoeken uit hoe dat kan.

De Spaanse koning Felipe VI heeft openbaar gemaakt hoe groot zijn vermogen is: 2,6 miljoen euro. Het was tijd voor transparantie in Spanje, vertelt correspondent Edwin Winkels. "De regering gaat verplichten dat de koning van Spanje transparant moet zijn. Zo moet hij laten zien hoeveel geld hij bezit."

Vertrouwen in de koning

"Het koningshuis heeft dit bedrag van 2,6 zelf opgegeven", zegt Winkels. "Hij heeft ongeveer 2,2 miljoen op de bank staan en heeft ongeveer 300.000 euro aan kunstwerken, juwelen en dergelijken."

Opvallend is dat het hele bedrag geen onroerend goed bij zit. De Spaanse familie heeft helemaal geen eigendommen in Spanje. "Alle paleizen worden beheerd door Patrimonio Nacional, de erfgoed vereniging in Spanje. Deze wordt beheerd door de overheid."

Vermogen van het Nederlands koningshuis

De 2,6 miljoen van de Spaanse koning is een schijntje als je dat vergelijkt met leden van het Nederlandse koningshuis. Prinses Amalia heeft volgens de wet vanaf haar 18de recht op 1.6 miljoen euro per jaar. Ze ziet daar vanaf, maar dat is dus al flink in de richting van het totale vermogen van de Spaanse koning.

Wat weten we van het vermogen van de Oranjes? Hoofdredacteur van Quote-magazine Paul van Riessen zegt dat dit lastig te berekenen is. "Wij redeneren door op wat een staatscommissie in de jaren 60 heeft berekend. Wel is door het Amerikaans blad Forbes het Nederlandse koningshuis ooit op een rijkenlijst gezet. Ook wij hebben de familie in die lijst gezet voor 1,2 miljard euro, maar dit blijft een schatting." Die 1,2 miljard is dan van de hele familie, niet van één persoon.

Grond

In Nederland heeft het koningshuis in tegenstelling tot het Spaanse wel veel bezit. "Wij tellen qua vermogen alle bezittingen mee. Dus dan heb je het over bankrekening, tegoeden, juwelen en dat soort zaken. Daarbij moet opgemerkt worden dat de Oranjes wel heel erg handig zijn in het afschuiven van lasten", vertelt Riessen.

"Ze hebben ooit een grote hoeveelheid grond teruggegeven aan de staat, maar daarbij hebben ze bedwongen dat ze die lap grond weer terugkrijgen als ze ooit van de troon worden gestoten. Dus officieel is dat grondbezit van de overheid, maar met enige fantasie zou je dat ook kunnen toerekenen aan de Nederlandse familie."

Spaans inkomen

Uiteindelijk moeten we heel voorzichtig zijn met het bedrag van de 2,6 miljoen van de Spaanse koning, want er zijn niet genoeg bronnen die dit bedrag van 2,6 miljoen euro kunnen bevestigen. Maar het lijkt er sterk op dat dit bedrag klopt.

Volgens correspondent Edwin Winkels is het inkomen van de Spaanse koning niet hoog. "Het huidige salaris van de Spaanse koning is al niet heel hoog. Bruto is dat 254.000 euro per jaar. Ter vergelijking is dat ongeveer een kwart van wat koning Willem-Alexander krijgt", vertelt hij.