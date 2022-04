Ook dit jaar is koningin Máxima met afstand het populairste lid van het Koninklijk Huis. De koning eindigt als tweede. Prinses Beatrix en Pieter van Vollenhoven scoren nog steeds goed, maar de prinsessen zijn in opmars. Vooral onder jongeren.

EenVandaag houdt deze verkiezing ieder jaar met Koningsdag. Máxima komt steevast als winnaar uit de bus. Dit jaar krijgt ze 23 procent van de stemmen. Ruim 25.000 mensen deden mee.

'Máxima heeft alles'

Haar fans vinden haar een mooie en charmante verschijning en een warme en spontane koningin. Een deelnemer zegt over haar: "Máxima heeft alles: intelligentie, humor, glamour. Haar trouwen is een goede zet geweest van Willem-Alexander." Een ander zegt: "Ze komt betrokken over en ze is een prima uithangbord voor ons land in het buitenland."

Op de tweede plaats staat haar man, koning Willem-Alexander. Ook dat is al jaren het geval. Er is veel respect voor de verantwoordelijkheid die hij draagt. "Hij heeft een heel zware baan, maar hij doet het met verve", schrijft een panellid.

Ik vind Máxima echt de leukste koningin die we ooit gehad hebben

Minder stemmen voor de koning

De koning krijgt wel minder stemmen dan andere jaren. In 2020 koos 23 procent voor de koning als favoriet. Dit jaar is dat nog 10 procent. Het vertrouwen in de koning daalde door verschillende coronablunders tot een nieuw dieptepunt dit jaar.

Liefhebbers van de koning zien die fouten eerder als een pluspunt, want dat maakt hem juist menselijk: "Het is wel erg makkelijk om altijd kritiek op hem te hebben, iedereen maakt fouten. Ik vind het mooi dat hij zo kwetsbaar durft te zijn."

Beatrix en Pieter op derde plek

Op een gedeelde derde plek staan prinses Beatrix en Pieter van Vollenhoven met ieder 7 procent. Hoewel Beatrix tegenwoordig op de achtergrond blijft, kijken veel mensen met respect terug op haar koningschap. "Beatrix was een echte koningin, met autoriteit en toch een menselijke blik op de zaken", omschrijft iemand haar.

Pieter van Vollenhoven scoort goed omdat hij volgens veel ondervraagden het dichtst bij het 'gewone' volk staat. Ook is er waardering voor zijn werk: "Hij heeft goed werk gedaan voor Nederland in de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Een slimme en integere man."

Alexia onafhankelijk karakter

De prinsessen Amalia en Alexia zijn in opmars. Ze eindigen samen op de vijfde plaats (5 procent) in de ranglijst. Vooral onder jongere deelnemers scoren zij punten. Alexia eindigt bij de groep onder de 35 jaar zelfs op de tweede plaats achter haar moeder.

Zij wordt het meest getypeerd al 'mooi' en 'eigenzinnig'. Een panellid omschrijft haar als: "Een knappe jongedame met een eigen mening en onafhankelijk karakter. Tikje ondeugend. Dat mag ik wel."

Amalia intelligent

Ook kroonprinses Amalia heeft inmiddels een schare fans. Zij wordt 'intelligent' en 'een goede troonopvolger' genoemd. "Ik bewonder haar omdat ze afstand heeft gedaan van haar toelage en omdat ze de juiste laconieke houding heeft tov haar toekomstig koningsschap", schrijft een deelnemer.

Zij doet het net als Alexia goed bij leeftijdgenoten: "Amalia is van mijn leeftijd en ondanks haar achtergrond vind ik haar goed op de hoogte van wat er speelt en lekker down to earth en spontaan."