De koninklijke familie staat er niet best voor wat hun imago betreft. Waar ligt dat aan? En vooral: hoe kunnen Willem-Alexander en Máxima dit veranderen? Imagodeskundige Zabeth van Veen vertelt wat de familie volgens haar anders moet doen.

Het is nooit één incident dat ervoor zorgt dat het imago van iets of iemand geschaad wordt, het gaat om een opeenstapeling en dat is ook bij het koningspaar het geval, volgens imagodeskundige Zabeth van Veen.

Misstappen tijdens de coronacrisis

Zo heeft hun houding tijdens de coronacrisis de familie geen goed gedaan. "Heel veel mensen hebben geleden of leiden nog steeds onder de coronamaatregelen. Ze hebben bijvoorbeeld hun 18de verjaardag of andere mijlpalen niet kunnen vieren." Amalia deed dat wel en dat kwam haar en haar ouders op veel kritiek te staan.

En als het bij die verjaardag was gebleven, waren excuses waarschijnlijk genoeg geweest, denkt Van Veen. "Maar er vonden meer incidenten plaats, zoals de vakantie naar Griekenland en de anderhalvemeterregel die stelselmatig genegeerd werd."

Bron: EenVandaag Imagodeskundige Zabeth van Veen

Boven de wet staan

"Het kwam tijdens de coronacrisis over alsof de koninklijke familie boven de wet staat, te kennen geeft dat de regels wel voor het volk gelden, maar niet voor hen." Dat heeft de beeldvorming geen goed gedaan.

"Nog los van hun bewegingsvrijheid zijn mensen van alles kwijtgeraakt tijdens corona. Tegelijkertijd zag het ernaar uit dat de koninklijke familie erop los leefde. Er werden dure boten gekocht, met het staatsvliegtuig en dus van ons belastinggeld op vakantie gegaan, geskied."

Voorbeeldfunctie

Natuurlijk waren koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun kinderen niet alleen in het overtreden van de coronamaatregelen - veel Nederlanders deden dat. Maar, zegt Van Veen, "als je een voorbeeldfunctie hebt, ben je het haasje als je wordt betrapt."

En dan ligt het er vervolgens ook nog aan hoe geloofwaardig je excuses zijn: "Een 'ik-meen-er-niks-van-sorry', maakt het wellicht nog erger. En na de zoveelste keer ongeloofwaardig." Juist die ongeloofwaardigheid zorgt ervoor dat het imago een flinke deuk oploopt, zegt Van Veen.

Grotere rol voor het gezinsleven

Maar hoe nu verder? De koninklijke familie kan verschillende dingen doen om het imago te verbeteren, zegt de imagodeskundige. "Het begint bij de intrinsieke basishouding. Die moet zijn: we werken hard, doen ons best om Nederland in het buitenland goed op de kaart te zetten en bepaalde onderwerpen aan het voetlicht te brengen."

Daarnaast zou het goed zijn als Willem-Alexander en Máxima het gezinsleven een grotere rol laten spelen bij het onderbouwen van hun keuzes. "Als ze door hun werk de kinderen weinig hebben gezien, is het begrijpelijker dat ze aandacht aan het gezin besteden door bijvoorbeeld op vakantie te gaan."

Amalia's toelage

Dan is er nog de toelage van 1,6 miljoen euro, waar Amalia voorlopig besloot vanaf te zien. Dat is een mooi gebaar, vindt Van Veen. "Maar ze had er ook voor kunnen kiezen om het geld in te zetten voor goede doelen voor bijvoorbeeld arme kinderen in Nederland. Bij de gezinnen die daarmee geholpen zijn zou dat altijd bijblijven, ook als ze straks koningin is."

"Zo kom je echt dichtbij de mensen en voelen ze dat je betrokken bent en ze ziet, hoort en wil helpen. Het kost wat moeite, maar daar kun je ook mensen op zetten.

Altijd tegenstanders

Hoe het ook zal lopen, er zullen altijd tegenstanders blijven bestaan van het koningshuis. Ook met een beter imago.

"Bij deze mensen zal je het nooit goed doen. Als het koningshuis dan een keer positief in het nieuws komt, weegt dat voor hen minder zwaar dan het negatieve nieuws, waar ze van smullen."