5 maanden duurt de formatie al. Uit onze peiling blijkt dat kiezers helemaal klaar zijn met het gedrag van de formerende politici. En wat opvalt is dat óók bij stemmers van de beoogde coalitiepartijen het geduld op is.

Het moest 'snel' want het land zat in de problemen, werd er vlak na de verkiezingen nog gezegd. Ik zal de samenvatting besparen van alles wat er mis ging. Maar 5 maanden later vraag ik me af of 'de formatie' officieel eigenlijk al begonnen is.

Ontevreden

Met hun dralen hebben de formerende partijen het geduld van kiezers echt op de proef gesteld. Een overweldigende 88 procent van de kiezers is ontevreden over het verloop van deze formatie.

"Als ik er op mijn werk zo lang over doe, was ik allang ontslagen", schrijft een kiezer. "Zo vaak gehoord dat er snel een kabinet moet komen, maar puntje bij paaltje is het traineren en stagneren uit eigen belang." Zelfs van de meest tevreden gezagsgetrouwe achterban, die van de VVD, vindt 78 procent dat het te lang duurt.

'Kinderachtig spelletje'

Veel kiezers geven elkaars partijen en politici de schuld van de vertragingen en 'spelletjes'.

"Het is een kinderachtig spelletje voor volwassenen geworden. Politici hebben een te grote mond en durven tegelijkertijd niet te kiezen, schadelijk voor dit land."

Zorgen over Nederland

De irritatie komt bij veel mensen voort uit zorgen. Twee derde van de kiezers (64 procent) maakt zich zorgen dat door deze langzame formatie problemen waar Nederland mee worstelt niet of trager worden opgelost.

"Eerst was ik nog boos, maar haal nu alleen maar mijn schouders op. Ernstig, want er liggen grote problemen die niet kunnen wachten", vertelt een kiezer. Mensen noemen vooral de problemen op de woningmarkt, het klimaat en onderwijs waar ze zich zorgen over maken. Ook de bestuurscultuur wordt veel genoemd.

'Nu kleur bekennen'

Dat bij kiezers van VVD én CDA én D66 het geduld op is, blijkt ook uit de volgende uitslag. We vroegen: mag uw partij nog openhouden met wie ze wel of niet wil regeren? Of moet ze nu een definitieve keuze maken? Ongeveer zeven op de tien kiezers van VVD, CDA en D66 willen dat hun partij onmiddellijk en definitief kleur bekent.

Kiezers mogen dan ongeduldig en geïrriteerd zijn over het uitblijven van voortgang, dat brengt ze er niet toe op andere partijen te stemmen. In onze peiling, die later vandaag online komt, behalen VVD, CDA en D66 nagenoeg dezelfde zetelaantallen als eerder deze zomer.