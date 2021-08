Net als voor de zomer is de VVD de enige van de formerende partijen die groter is dan bij de verkiezingen. Andere partijen die tot vandaag meedingen naar een kabinetsdeelname zijn kleiner of even groot als in maart.

Dat blijkt uit de nieuwste zetelpeiling van EenVandaag en Ipsos.

Kiezer blijft bij VVD

De VVD staat deze maand op 39 zetels, 5 meer dan bij de laatste verkiezingen. D66 komt deze maand uit op 21 zetels. Dat is vrijwel hetzelfde beeld als voor de zomer, de kiezers zijn niet weggegaan bij de partijen.

Het CDA herstelt zich met 10 zetels nog nauwelijks van de interne strubbelingen die het voor de zomer had. De ChristenUnie blijft stabiel op 6 zetels.

Geen effect linkse samenwerking

Op links blijkt er geen duidelijk effect van de samenwerking tussen GroenLinks en PvdA. Beide partijen krijgen er 1 zetel bij, maar dat blijft binnen de marges en kan dus niet worden gezien als groei.

De SP, die in de linkse samenwerking buiten de boot lijkt te vallen, verliest 2 zetels. Daarmee komen ze uit op 7 zetels in totaal.

Nieuwe partijen

Op rechts valt JA21 vergeleken met een maand geleden iets terug, van 7 naar 5 zetels. Net als alle andere nieuwe partijen, Volt en de BoerBurgerBeweging, blijft JA21 op winst staan ten opzichte van de verkiezingen.

Deze maand zijn de drie nieuwe partijen bij elkaar goed voor 13 zetels.