Nog altijd heeft zangeres Leoni Jansen (69) last van de gevolgen van corona. Haar pensioenpot werd flink kleiner en een rechtszaak tegen de staat voor meer compensatie heeft niet geholpen. "Ik ben op een leeftijd dat ik het niet meer terugverdien."

Vorige maand speelde Jansen nog een voorstelling uit de coronaperiode, die vier keer werd verzet. Ze is blij dat ze weer mag spelen, de sfeer was goed en de pandemie voelde heel ver weg. Voor even.

Pensioen kwijt

"Op mijn bankrekening zie ik heel goed dat het corona is geweest. Ik ben een groot gedeelte van mijn pensioengeld kwijtgeraakt en ik ben op een leeftijd dat ik dat niet meer terug ga verdienen", verzucht ze.

Jansen is zeker niet de enige uit haar sector, realiseert ze zich. "Veel kunstenaars zijn niet of nauwelijks gecompenseerd, terwijl er wel veel geld naar grote instellingen en theaters is gegaan." Ze zet zich in voor een betere compensatie van zelfstandige kunstenaars.

embed Dit item op uw eigen site plaatsen Artiesten zijn in de coronacrisis een groot deel van hun pensioengeld kwijtgeraakt

Beroepsgroep te kwetsbaar

Jansen is een van de acht zzp'ers die samen met de Kunstenbond naar de rechter stapten omdat de coronamaatregelen hen hard hebben geraakt, terwijl ze nauwelijks gebruik konden maken van compensatieregelingen. Ze kregen geen gelijk van de rechter.

"Ik had nooit verwacht dat we zouden winnen, maar merkte dat ik toch wel teleurgesteld was." Al heeft ze wel het idee dat het probleem erkend wordt in de onderbouwing van de uitspraak. "Onze verhalen zijn gehonoreerd en de rechter heeft aangegeven dat onze beroepsgroep - zzp'ers in de kunsten - te kwetsbaar is. En dat je zoiets als corona niet kunt afdoen als 'ondernemersrisico'."

Bloesem in de bomen

Corona heeft niet alleen ellende gebracht voor Jansen. In eerste instantie vond ze het 'heerlijk', en was het fijn om even niets te hoeven. Maar na een tijdje daalde het besef in dat haar hele carrière bestaat uit het samenbrengen van grote groepen mensen. En dat er voor artiesten weinig alternatieven zijn.

"Ik kan het me niet permitteren om 3 dagen niet te zingen of gitaar te spelen, want dan is het weg", legt ze uit. Dus zorgde ze op allerlei manieren dat ze creatief bezig bleef. Zo schreef ze het lied Bloesem in de bomen met haar man Jeroen Kramer voor het programma Volgspot.

Liedje to go

Uiteindelijk is Jansen tijdens de hele coronapandemie blijven zingen. "Op een gegeven moment schreef ik op Twitter: je kan overal koffie to go halen, wie wil er een liedje to go?' Dat heb ik toen op het bruggetje voor mijn huis georganiseerd. Elk half uur kwam er een auto en stapten twee mensen uit. Dan zong ik een kwartier een liedje." Ze vond het een bijzondere ervaring, maar financieel leverde het niet veel op.

Jansen heeft van alles geprobeerd om te kunnen blijven optreden. "Ik was boos over het feit dat mensen nog wel mochten vliegen. Ik heb zelfs gekeken of ik niet aan boord van het vliegtuig kon optreden. Of in de Action, waar iedereen in grote rijen stond." Het lukte haar niet.

Spelen in het weiland

Een van haar buren in de Beemster is bandoneonist Carel Kraayenhof, die tegen dezelfde problemen aanliep. "We waren zo chagrijnig dat we niet konden spelen, dat we op een gegeven moment bij elkaar zijn gaan zitten op 1,5 meter. Soms letterlijk in het weiland", zegt Jansen.

In eerste instantie speelden ze voor hun plezier. Jansen en Kraayenhof speelden van alles, van Ierse en Schotse tot Argentijnse nummers. "Om bezig te blijven, om ons te kunnen uiten in muziek."

Melancholie in de polder

Toen de pandemie voorbij was, konden ze met hun muziek een heel programma vullen: 'Melancholie in de polder'. "Het was eigenlijk melancholie naar een verleden dat we zelf hadden gekend."

Inmiddels zijn Leoni Jansen en Carel Kraayenhof druk bezig met hun tweede programma, waarmee ze vanaf maart gaan toeren. "Zie ons maar als een corona-creatie. Zo zie je maar: er is soms ook iets goeds uit voortgekomen."