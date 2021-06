De eigenaren van restaurant Noemme in Den Bosch stappen naar de rechter om coronasteun af te dwingen. Als startende ondernemers hadden ze vorig jaar geen recht op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en dat vinden ze onterecht.

"Na een jaar plannen maken, gingen we op 1 maart 2020 open. Na 2 weken begon de lockdown en moesten we weer dicht. Bij de persconferentie werd gezegd: 'we laten niemand vallen'. Maar vervolgens bleek dat starters niet geholpen werden. We hebben ons personeel moeten ontslaan", vertelt eigenaresse Karlijn van Oss van restaurant Noemme.

'Geen vet op de botten'

Het kassasysteem, de huur, gas-, water- en lichtabonnementen; het loopt allemaal door, maar daar stonden 8 maanden lang geen inkomsten tegenover. Noemme liep tienduizenden euro's mis doordat ze niet in aanmerking kwamen voor de steunpakketten.

Dat ze nu via de rechter steun moeten afdwingen doet pijn: "Je moet extra kosten maken om voor je gevoel het recht te halen dat anderen ook hebben. Als starter hebben we nog geen vet op de botten, dus je gaat nog verder de min in, want het moet allemaal betaald worden."

'Houdt de droom hier op?'

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is gebaseerd op de omzet die een bedrijf maakte voor de lockdown. Maar omdat Noemme net startte, was er nog geen omzet. Ze waren bezig met de verbouwing en het regelen van de vergunning. En voordat ze een vergunning hadden, mochten ze nog geen omzet draaien.

"Gelukkig hebben we lieve vrienden en familie", zegt Karlijn van Oss. "Zij hebben ons financieel geholpen, maar het voelt heel onterecht. Alle gedachten gaan door je heen: houdt hier de droom alweer op?"

Bron: EenVandaag Mensen op het terras bij restaurant Noemme

Nachtrust verstoord

Koninklijke Horeca Nederland zegt dat honderden ondernemers in dezelfde situatie zitten. "Het is zeer treurig. Er is vaak een tijdverschil tussen de datum van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en de feitelijke start met omzet. Daar moet een afwijking op mogelijk worden en dat is nu niet goed ingeregeld bij de TVL."

Net als alle horeca is Noemme vanaf eind april weer open, maar daarmee zijn de problemen niet meteen opgelost. Karlijn van Oss: "Onze nachtrust wordt flink verstoord. De bedragen blijven in je hoofd spelen. Want wat als we de rechtszaak niet winnen, wat als dat geld er niet komt? Het is niet zo dat we miljoenen winst maken. De omzet is genoeg om onze lopende kosten te voldoen."