Winkels in combinatie met horeca worden steeds populairder, omdat consumenten meer beleving willen. Maar startende ondernemers die zo’n mengformule willen beginnen, lopen steeds tegen bestaande regelgeving aan. Om dat te veranderen, is een lobby gestart.

Inmiddels heeft Natascha Mostert een succesvolle conceptstore in Sittard. Het is een mengformule van beauty, mode en horeca en dat allemaal onder één dak. Maar vanwege de huidige landelijke regels werd het haar niet echt makkelijk gemaakt de conceptstore te beginnen.

Plannen omgegooid

Toen alle bouwtekeningen bij de gemeente ingediend waren, liet de gemeente aan Natascha weten dat er van alles anders moest. "Het horeca gedeelte moest helemaal afgescheiden worden van de rest. Er moest een afscheiding van anderhalve meter hoog komen. Toen konden we helemaal weer opnieuw beginnen."

Gelukkig heeft de architect een mooie oplossing kunnen bedenken waardoor het uiteindelijk toch een transparant geheel kon worden en het hele idee van haar concept toch gehandhaafd kon blijven. De gemeente is er akkoord mee gegaan.

Bron: EenVandaag Natascha en haar compagnons in hun winkel in Sittard

'Enorm lange adem nodig'

Natacha vindt het vervelend hoe het is gegaan. "Als je een conceptstore begint, dan hoor je steeds van dit en dat mag eigenlijk niet. En dat is toch te gek voor woorden? Waarom zou je niet met je winkeltasje door de horeca mogen lopen als dat is wat mensen leuk vinden?"

En niet alle ondernemers hebben het geluk dat hun plan wordt goedgekeurd. "Wij waren nooit zover gekomen zonder hulp van Sjaak Vinken van Streetwise. Hij heeft goede contacten met de pandeigenaar en met de gemeente, anders was het ons waarschijnlijk nooit gelukt. Je hebt namelijk een enorm lange adem nodig."

Versoepeling van regelgeving

Bureau Streetwise heeft de afgelopen jaren 450 creatieve ondernemers geholpen met het realiseren van een zaak met het nieuwe mengvorm-concept in leegstaande winkelpanden. Limburgse gemeenten huren Streetwise inmiddels in om de winkelgebieden leefbaar te houden.

Vinken vindt zelf dat versoepeling van de huidige nijpende landelijke regelgeving noodzakelijk is voor vernieuwing in de winkelstraten. De bestaande wet is volgens hem te veel ingericht in hokjes: winkel, horeca en dienstverlening worden gescheiden. "Daardoor is zo'n winkel als die van Natascha eigenlijk illegaal."

'Politiek moet weg vrijmaken'

"Op dit moment moet er als het ware een Berlijnse muur in het pand gerealiseerd worden om het horecagedeelte van de winkel te scheiden", klaagt Vinken. "Er zijn vele hobbels te nemen om het binnen de wet spits te krijgen." Als 'de hokjes' worden losgelaten, zouden volgens hem veel meer ondernemers de stap zetten om te ondernemen in kernwinkelgebieden.

Politiek Den Haag moet de weg vrijmaken voor hen, vindt Vinken. "Anders duren trajecten zo lang dat ondernemers vóór opening vaak al in financiële problemen komen. Ik durf te beweren dat de huidige regelgeving de grootste oorzaak is voor de leegstand in winkelgebieden."

Alcoholwet als excuus

Volgens Vinken wordt steeds de verkoop van alcohol als excuus gebruikt. "Maar in deze nieuwe conceptstores voldoet het horecagedeelte aan alle horeca-eisen. De ondernemer wordt net als bij elke horeca-onderneming getoetst."

PvdA-Tweede Kamerlid Barbara Kathmann concludeert ook dat de discussie in Den Haag op de alcoholwet is vastgelopen en anders gevoerd zou moeten worden. Voordat ze in de Kamer kwam, was ze wethouder economie in Rotterdam. Daar zag ze hoe de leefbaarheid in de winkelstraten enorm onder druk stond door het snel veranderende retail-landschap doordat het digitaal winkelen zo populair werd.

'Inspelen op nieuwe tijd'

"We moeten wel beseffen dat we in een nieuwe tijd zitten en daar moeten we op inspelen. Wij werken nu nog allemaal volgens de oude wereld, waarin alles is dichtgetimmerd in bestemmingsplannen en wat uitgaat van ouderwetse gilden en ambachten."

"Maar die wereld is er niet meer", gaat Kathmann verder. "Als we daar te lang aan blijven vasthouden dan staat onze leefbaarheid van onze winkelstraat en sociale harten op het spel."

De randen van de wet opzoeken

Het Kamerlid was onlangs nog op werkbezoek in Limburg. "Wat Streetwise daar doet, zouden we in heel Nederland moeten doen; dat is de toekomst. Streetwise zoekt met vernieuwende ondernemers en creatieve ambtenaren naar de juiste weg en zoeken de randen van de wet op. Veel meer ondernemers zouden daar nog aan de slag kunnen als de wet en regelgeving hen niet zo in de weg had gezeten."

Kathmann wil nu in Den Haag het debat aangaan voor versoepeling van de landelijke regelgeving om het de nieuwe creatieve ondernemers mogelijk te maken een mengformule te beginnen.

Bron: EenVandaag PvdA-Kamerlid Barbara Kathmann

'Niet lokaal fixen'

"Dit type ondernemer hebben we nu juist zo hard nodig hebben in deze tijd van zo'n keiharde transitie. Faciliteer hen, want zij doen wat de consument wil. Dit moet landelijk geregeld gaan worden, dat kan je niet lokaal fixen", zegt Kathmann. "Dan wordt het de gemeenten ook gemakkelijker gemaakt."

Het grootste obstakel daarbij is ook volgens haar de alcoholwet. "Dan krijg je dat je geen detailhandel en horeca gezamenlijk mag hebben en moet je dus een scheidingswand plaatsen. Maar we moeten de discussie niet langer voeren via de gezondheid, maar in plaats daarvan kijken naar de leefbaarheid en vitaliteit van onze steden en dorpen."

Bang voor oneerlijke concurrentie

De PvdA'er begrijpt dat de horeca-branche angstig is voor oneerlijke concurrentie. Maar die angst is volgens haar onterecht. "Hoe aantrekkelijker het gebied door dit soort nieuwe conceptstores wordt, hoe beter iedere ondernemer kan ondernemen."

"En natuurlijk, als je als retailer een mengformule wil, dan moet je je sociale hygiëne en diploma's op orde hebben; we moeten niet zomaar gaan freewheelen. Maar als we de sociale kernfuncties overeind willen houden, dan moeten we hier echt flexibeler in gaan worden."