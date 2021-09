Nog even en supermarkt Coop verdwijnt na 130 jaar uit het straatbeeld. De Plus is dan honderden vestigingen rijker. Zo'n fusie hebben we volgens merk- en retaildeskundige Paul Moers nog niet eerder gezien. "De strijd in supermarkten blijft gigantisch."

De namen staan bij velen nog in het geheugen gegrift, maar de C1000, Emté, Golff, Attent, Digros, Bas van der Heijden, Konmar en Edah bestaan niet meer. De diversiteit aan merken wordt steeds kleiner doordat de supermarktketens één voor één worden opgeslokt door nóg grotere ketens. Aan dit rijtje nostalgische supermarktnamen wordt binnenkort ook de Coop toegevoegd.

Unieke situatie

Er is bij deze fusie wel een klein verschil ten opzichte van vorige supermarkten die zijn verdwenen, vertelt Moers. "Supermarkten als Super de Boer en C1000 draaiden slecht en werden volledig overgenomen, terwijl de Coop gaat fuseren met de Plus." Volgens Moers een vrij unieke situatie.

Beide supermarkten draaien namelijk erg goed; "het zijn twee succesvolle winkels met continue marktgroei". Maar een fusie is volgens Moers onontkoombaar omdat onder andere robotisering en online oplossingen simpelweg te veel geld gaan kosten. "Toch hebben we zo'n grote fusie als deze - beide supermarkten hebben samen 4,5 miljoen klanten - nog niet eerder gezien."

Wat gaat de klant merken?

De klant zal volgens Moers niet veel van de fusie gaan merken. Want wie nu hoopt goedkoper boodschappen te kunnen doen, wordt teleurgesteld. "Coop en Plus waren allebei al vrij dure supermarkten, en dat zal niet anders worden." En ook qua uitstraling zal er weinig veranderen voor de klant. "Wat betreft identiteit en gevoel passen de twee merken eigenlijk heel mooi samen."

Nederlanders hebben volgens Moers niet door hoe goedkoop al onze supermarkten sowieso al zijn. "We behoren tot de goedkoopste van West-Europa."

Te veel concurrentie

Het aanbod van die lage prijzen is precies wat er wringt. "We knijpen de keten eindeloos uit en maken intussen de boeren kapot." Het is dan ook de reden waarom juist de kleine winkels het onderspit delven en over moeten gaan tot overname of fusie.

Voor realistischere prijzen zou het helpen als er minder concurrentie zou zijn, legt Moers uit. Want na het verdwijnen van de naam Coop zijn er nog steeds 24 supermarktformules. "De strijd in supermarkten blijft gigantisch, bijna alles is continu in de aanbieding."

Bron: EenVandaag

Strijd der giganten

Van al die formules is maar liefst 67 procent van de markt in handen van Albert Heijn, Jumbo en Plus, vertelt Moers. "Dat betekent dat er ontzettend veel kleine winkels overblijven en die kunnen nooit winnen in deze strijd der giganten."

"Dus het enige wat kleine supermarkten nog kunnen doen is het merk verkopen", besluit hij. "En zich toevoegen aan het rijtje nostalgische supermarktnamen."