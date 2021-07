Je boodschappen binnen 10 minuten thuisbezorgd: het lijkt haast onmogelijk, toch schieten de flitsbezorgdiensten als paddenstoelen uit de grond en kan het écht. Maar het heeft wel een prijs. De gezondheid van de medewerkers bijvoorbeeld.

"Wekelijks gebeuren er ongelukken, onze fietsen zijn slecht onderhouden en ik heb er rugklachten aan overgehouden." *Gijs is bezorger bij zo'n flitsbezorgdienst en doet anoniem zijn verhaal bij EenVandaag.

Mediaverbod

"Eigenlijk mag ik helemaal niet met jullie praten", zegt de 24-jarige koerier van Gorillas. "Er is een mediaverbod. Dat geeft ook wel aan dat er iets mis is. Waarom zouden medewerkers niet met de pers mogen praten als 't allemaal zo goed gaat?"

De druk bij bezorgdiensten als Gorillas is hoog. Als een klant besteld heeft, moet er binnen 10 minuten een bezorger aan de deur staan. "In de juiste omstandigheden kan het wel, want de afstanden zijn niet heel groot", zegt hij. "Toch lukt het regelmatig ook niet."

Ideaal

Luc van Emmerik van Gorillas laat weten dat het bedrijf er inderdaad altijd naar streeft om die 10 minuten te halen. "Daarnaast kan de klant alles precies volgen in de app, dus is 'ie exact op de hoogte als iets later bezorgd wordt."

Volgens van Emmerik zijn de steden in Nederland ideaal voor turbobezorging. In principe moeten die 10 minuten altijd haalbaar zijn.

Ongelukken

"Toch schaam je je wel een beetje als je te laat aan de deur staat, juist omdat we promoten met 'bezorging binnen 10 minuten'", zegt Gijs. Daarnaast voelt hij de hete adem van het interne systeem in zijn nek. "Een emoji toont aan hoe snel ik ben. Als er constant een slak staat, dan word ik wel op het matje geroepen."

"Maar je bent nou eenmaal niet de enige in de stad, dus soms duurt het gewoon iets langer. Het verkeer is een flink obstakel en dan gebeuren er weleens ongelukken." Daarnaast zijn veel bezorgers internationale studenten waardoor zij volgens Gijs niet goed weten wat de verkeersregels zijn.

In Duitsland zijn bezorgers al in opstand gekomen tegen de slechte werkomstandigheden

Zorgen

Gijs maakt zich zorgen. "Om mijn gezondheid en om die van mijn collega's." Zelf heeft hij al rugklachten vanwege de zware rugtas, vertelt hij. "En verschillende collega's hebben al armen gebroken. Straks kom ik zelf in het ziekenhuis te liggen, omdat ik binnen 10 minuten een fles wijn moet bezorgen."

"Het doel is zo'n 50 bestellingen per dag, maar er is een enorme strijd onder de bezorgers", vertelt hij. "Wie kan de meeste bestellingen per dag aanpakken?" De grote competitie gaat ten koste van de bezorger. Alle bezorgers zijn competitief en daardoor krijg je wel spanning, waardoor ik me zorgen ga maken."

Welzijn

Voor Gorillas is welzijn van de bezorgers het allerbelangrijkste, zo zegt Luc van Emmerik. "We proberen altijd te verbeteren. Er komen nu ook bakfietsen aan, zodat de bezorging beter gefaciliteerd kan worden."

"Als je als bedrijf groeit moet je altijd een balans proberen te vinden (tussen hard groeien en welzijn personeel, red.)", vertelt Van Emmerik. "Dat is lastig, de ene keer gaat het beter dan de andere keer." Toch streeft het bedrijf er altijd naar om het zo goed mogelijk te doen. "In het belang van de klant, want wij voorzien echt in een bepaalde behoefte, we groeien niet voor niets zo hard."

*De naam van de bezorger is gefingeerd, zijn echte naam is bij de redactie bekend.