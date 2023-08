De introductieweken voor studenten beginnen volgende week weer. Verschillende studentenorganisaties vragen om inclusievere weken voor jongeren met een hulpvraag. Organisatoren van de weken lijken het wel te willen, maar lopen zelf ook tegen obstakels aan.

Jongeren met een hulpvraag zijn bijvoorbeeld jongeren die in een rolstoel zitten, een chronische ziekte hebben of met een mentale uitdaging zoals angstklachten kampen. Maar er wordt door organisaties als het Expertisecentrum inclusief onderwijs, Interstedelijk Studenten Overleg en Landelijke studentenvakbond ook gevraagd om meer mbo'ers bij de weken te betrekken.

Cruciale eerste dagen

Om dat te laten slagen, hebben de organisaties verschillende tips gegeven aan de organisatoren. Zoals het betrekken van studenten met zo'n behoefte bij de organisatie, het kiezen van toegankelijke activiteiten en locaties en een duidelijke informatievoorziening.

"Het is alleen maar goed dat zo'n oproep wordt gedaan", zegt voorzitter Berend de Vries van de OWee in Delft. "Zoals de ECIO zelf zegt, zijn de eerste 100 dagen bepalend voor het slagingssucces. Daar is deze week dan ook cruciaal voor, volgens ons. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen, dat is een goed vangnet."

Aanmeldformulier

"Zo'n oproep is natuurlijk altijd heel fijn", zegt een woordvoerder van de EL CID in Leiden. "We zijn er altijd al mee bezig om de weken zo inclusief mogelijk te maken, maar dit zijn toch weer extra handvatten."

Om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen, wordt bij aanmelding voor de EL CID en OWee al gevraagd of iemand een ondersteuningsbehoefte heeft waar rekening mee gehouden moet worden, vertelt De Vries. Bij andere introductieweken zoals die in Groningen, Utrecht, Rotterdam en Maastricht is dat ook de standaard.

Getrainde mentoren

"Als we zien dat dat nodig is, mailen we om te vragen naar verdere specificaties", zegt voorzitter Sara Kruit van de KEI-week in Groningen. "Daarna bellen we ze om samen een plan te maken. Zo hebben we mensen gehad die een doventolk meekregen."

Een woordvoerder van de Leidse introductieweek benoemt ook dat mentoren, die aankomende studenten in groepjes begeleiden, erop worden uitgekozen om jongeren met een hulpvraag te ondersteunen. "Ze worden hier ook uitgebreid voor getraind", zegt ze.

Geen gedeeltelijk programma

Voor nieuwe studenten met een ondersteuningsbehoefte kan een introductieweek vol activiteiten best een obstakel zijn. Ervaringsdeskundigen stellen dan ook voor om gedeeltelijke programma's aan te bieden, voor een lagere prijs. Bij de meeste organisatoren is dat nog geen optie. "Maar dat is zeker iets om in de toekomst naar te kijken", zegt Olivia de Gans van de UIT in Utrecht.

"Maar niks is verplicht. Dus als je ergens niet bij wil zijn, dan hoeft dat ook echt niet. En dat kan je ook gewoon met je mentoren bespreken", voegt ze toe. In Leiden worden er ook verschillende activiteiten aangeboden: "We hebben een museumtocht tegenover de kroegentocht staan bijvoorbeeld. Je kan ook gaan knutselen in plaats van naar een stille disco."

Rustruimtes en psychologen

In Groningen is er sinds dit jaar tijdens evenementen ook een rustruimte aanwezig, waar deelnemers zich terug kunnen trekken als ze overprikkeld zijn. "Op maandag tot en met woensdag is er ook een ruimte met GGD-medewerkers, waar studenten hun verhaal kwijt kunnen."

Ook bij de INKOM in Maastricht wordt er duidelijk gekeken naar mentale ondersteuning voor deelnemers. "De hele week zijn er psychologen van de universiteit aanwezig, zodat ze snel bij iemand terecht kunnen. Maar ook de organisatie is 24/7 beschikbaar voor mentale uitdagingen of andere problemen", vertelt voorzitter Mirjam Harbers.

Kiezelstenen

Hoewel ze allemaal hun uiterste best zeggen te doen om de weken zo inclusief mogelijk te maken, geven de organisatoren ook toe dat ze tegen dingen aanlopen. Delft en Leiden zijn vrij oude steden, geven het EL CID- en OWee-bestuur toe, waar de straten en oude gebouwen de rolstoeltoegankelijkheid in de weg zitten.

Maar daar wordt altijd wel een oplossing voor gevonden, zeggen de woordvoerders. Ook in Rotterdam lopen ze er tegenaan, omdat niet alle evenementen op toegankelijke locaties zitten. "Wij proberen daar ook echt in te verbeteren", zegt een woordvoerder van de Rotterdamse Eurekaweek.

Vrijwilligers

En soms zijn er ook logistieke problemen, geeft De Gans van de Utrechtse introductieweek toe. "Mentoren doen dit soort dingen op vrijwillige basis. Veel van hen willen zo'n week graag volledig doen." Dat houdt in: 5 dagen lang alle activiteiten en feestjes bezoeken. Een beperking daarin is dus niet bij iedereen populair. "Dus we moeten echt weten dat we genoeg mensen hebben voordat we alles kunnen toezeggen."

Dat zien ze ook in Rotterdam: "Echt hulpbehoevende studenten hebben één-op-één begeleiding nodig." En die capaciteit is er niet altijd. Het blijft lastig, zegt ook Kruit van de KEI-week. "Het is moeilijk om met iedereen rekening te houden. Er zijn 5.000 eerstejaars die meedoen hier, het zijn echt veel mensen. Maar we doen echt ons best."

Feedback en tips

Organisatoren van alle introductieweken staan ook open voor tips, verbeterpunten en feedback. Het is dan ook standaard dat er na zo'n week evaluatieformulieren worden verstuurd. "Er is altijd ruimte voor verbetering", zegt De Gans. Dat sentiment voelen ze ook in Groningen.

"Daarom praten we er ook met verschillende organisaties over. Waar moeten we aan denken? Welke contactpersonen kunnen we gebruiken?", zegt Kruit. "Inclusiviteit is een beleidspunt voor de lange termijn bij ons, waar we elk jaar aan werken."