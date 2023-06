Heb jij weleens last van FOMO, bang zijn om iets te missen? In de Verenigde Staten is daar een nieuwe variant op: JOMO. Dat gaat om juist genieten dat je ergens niet bij bent. Het zorgt ervoor dat je niet te veel ballen in de lucht hoeft te houden.

Met 'fear of missing out' of FOMO zijn de meeste mensen inmiddels wel bekend. Het betekent dat, vooral jongeren, overal graag bij willen zijn. En bijvoorbeeld bang zijn om leuke activiteiten met vrienden te missen, zelfs als ze er eigenlijk helemaal geen zin in of tijd voor hebben. In het buitenland is de tegenhanger aan een opmars bezig: JOMO, 'the joy of missing out'.

Bekender begrip maken

Bij JOMO kies je er juist bewust voor om iets niet te gaan doen. Bijvoorbeeld dat je na een drukke tijd even wil uitrusten, of omdat je de muziek op een festival niet leuk vindt. En dat moet veel meer de norm worden, vinden studenten communicatie Joep Theunissen (22) en Tora Meffert (24). Voor een schoolproject moesten zij met een maatschappelijk onderwerp zoveel mogelijk impact maken.

"We zaten samen na te denken over wat we echt belangrijk vonden", vertelt Tora. "We kwamen uit op keuzestress onder jongeren. Onze generatie heeft heel veel keuzes. Je kunt alles. Dat is een luxe, maar het is ook lastig."

Bron: EenVandaag Joep en Tora willen het begrip JOMO bekender maken

Prestatiedruk

Dat jongeren meer druk voelen om een perfect leven te leiden door social media, ziet ook trainer Joost van Luijk van Young Impact. Die stichting biedt lessen aan in klassen over onder andere prestatiedruk. Volgens de organisatie heeft minimaal 40 procent van de jongeren zoveel last van prestatiedruk dat het hun leven beïnvloedt.

"Door social media en televisie vergelijk je jezelf met een filmster of een onwijs goede sporter. En vaak niet meer met de personen bij jou in de buurt", vertelt Van Luijk. "Wij mensen zijn sociale dieren. We willen toch graag bij anderen horen. In deze samenleving heb je wel een beetje het gevoel dat je er alleen toe doet als je prestaties levert."

Bang om verkeerde keuze te maken

FOMO is inmiddels veel meer dan bijvoorbeeld alleen feestjes missen, ziet psycholoog Nienke Wijnants. Zij heeft onderzoek gedaan naar onder andere prestatiedruk en keuzestress. "Het is een sociale angst. Je wil het gevoel niet hebben dat anderen het leuk hebben en dat jij daar niet bij bent."

Volgens de psycholoog heeft FOMO veel te maken met het maken van keuzes. "FOMO is een verschijningsvorm van keuzestress. Er zijn zoveel mogelijkheden en je wil er geen missen. Je bent bang de verkeerde keuze te maken."

'Social media heeft welzijn niet voor ogen'

Voor 25-jarigen is Instagram vooral een app die zorgt voor FOMO, zegt Wijnants. "En bij de jongere generatie is het vooral Snapchat en TikTok. Zo zie je bij Snapchat bliepjes op je scherm van waar mensen zijn. Je ziet soms wel 7 bliepjes bij elkaar en jij zit daar niet bij."

Ze denkt niet dat social media de komende tijd iets gaan veranderen. "De bedenkers van die sociale platforms hebben echt niet jouw welzijn voor ogen. Het is allemaal commercieel gedreven. Het doel is jouw aandacht zolang mogelijk op dat platform te houden en alle verleidingstechnieken worden daarvoor ingezet."

JOMO in de Van Dale

Volgens Joep en Tora kende niemand in hun directe omgeving de term JOMO. Daarentegen was FOMO juist wel bekend onder veel mensen. De twee willen JOMO juist bekender maken. Inmiddels zijn ze druk bezig met het promoten ervan op onder andere social media.

Wat hun doel is? "JOMO moet gewoon in de Van Dale komen. FOMO staat erin, maar dat is negatief. JOMO is de positieve kant ervan", zegt Joep. Tora vult aan: "We willen de term JOMO bekender maken om jongeren dat gevoel te geven dat wij al gevonden hebben, die rust. Je hoeft niet overal bij te zijn, neem ook eens een avond voor jezelf."