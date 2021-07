Duizenden euro's betaalden Marco en Carla voor het waarmaken van hun droom: een reis naar Amerika en Indonesië. Ze boekten vliegtickets bij D-reizen. Maar na het faillissement van dat bedrijf blijkt dat ze hun geld niet zomaar terugkrijgen.

Toen de coronacrisis uitbrak werden de vluchten van Carla en Marco geannuleerd. D-reizen keerde vouchers uit en uiteindelijk maakten de luchtvaartmaatschappijen die de vluchten zouden uitvoeren de kosten over aan D-reizen. Maar dat geld hield het reisbureau onder zich en betaalden ze niet uit aan hun klanten.

Geld voor tickets verdwenen

Het plan was om voor hun 25-jarig huwelijk met het hele gezin, zes man, naar Indonesië te gaan. Carla Thompson betaalde aan D-reizen bijna 9000 euro voor een vlucht met luchtvaartmaatschappij Garuda. Toen de reis niet doorging, maakte Garuda dat geld weer over naar D-reizen, in september 2020. Maar het kwam niet terecht bij Carla. Garuda weigert nu om nog eens te betalen.

Marco Hartog zou met zijn vrouw, kind en zus naar San Francisco gaan. Hij regelde de reis vanuit huis en boekte de KLM-tickets via D-reizen. Kosten: rond de 3500 euro. Ook KLM betaalde de kosten aan D-reizen, in het najaar van 2020. Toch laat D-reizen begin dit jaar aan Marco weten dat de terugbetaling wordt uitgesteld totdat ze voldoende steun van de overheid ontvangen.

42 miljoen aan vouchers

Toen D-reizen begin april failliet werd verklaard had het bedrijf voor nog 42 miljoen aan vouchers uitstaan. Dat geld moest dus worden uitgekeerd, maar bleek weg. Hans van Rooijen, zelf een gedupeerde van D-reizen, startte de Facebookgroep 'Claim Refund losse vliegtickets D-reizen'.

Uit een rondgang onder zijn leden blijkt dat 86 mensen samen al voor 156 duizend euro tegoed hebben. De groep heeft een advocaat in de arm genomen en zal beginnen met het aanschrijven van de luchtvaartmaatschappijen om de tickets nogmaals te vergoeden, maar nu direct aan de klant.

Klant hoort geld terug te krijgen

Directeur Hendrik Noorderhaven van EU-claim staat gedupeerden ook bij. Hij is gespecialiseerd in schadevergoedingen bij vliegreizen. Hij probeerde het geld voor de tickets eerst terug te krijgen bij de curator van het failliete D-reizen, maar die meldde dat het geld er niet is. Noorderhaven richt zijn pijlen daarom nu op de luchtvaartmaatschappijen.

Noorderhaven gaat namens de passagiers met KLM-tickets naar de rechter, die samen al zo'n 4 miljoen tegoed hebben. Dat de kosten van de geannuleerde vluchten al eens uitbetaald zijn door de luchtvaartmaatschappijen vindt hij geen excuus: "De klant heeft er uiteindelijk niks mee te maken dat dat geld is weggeraakt. Hij hoort dat terug te krijgen."

KLM: 'Aan verplichting voldaan'

KLM verwijst in een reactie toch naar de curator van D-reizen. "Alle restitutieverzoeken zijn al geruime tijd geleden uitbetaald aan D-reizen en daarmee hebben we aan onze verplichting voldaan. We adviseren passagiers die de refund niet hebben ontvangen van D-reizen, om zich te melden bij de curator. Passagiers die bij D-reizen een pakketreis met KLM-vluchten hebben geboekt, kunnen zich melden bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)."

Het luchtvaartbedrijf laat ook weten waarom de oorspronkelijke terugbetalingen naar D-reizen zijn gegaan: "Om fouten en fraude zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld omdat de betaler van het ticket niet altijd dezelfde persoon is als de passagier, worden alle refunds op het bankrekeningnummer gestort waarvandaan de betaling is gedaan."

Altijd naar de luchtvaartmaatschappij

"Als de betaling afkomstig is van een reisagent, dan wordt het geld daar teruggestort. Dat is ook gebeurd bij annuleringen als gevolg van COVID-19. Deze werkwijze geldt voor de wereldwijde luchtvaart", schrijft KLM.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op het naleven van de wet door luchtvaartmaatschappijen. ILT laat eind maart al weten: "Consumenten moeten bij annulering van hun losse vlucht voor terugbetaling altijd direct bij de luchtvaartmaatschappij terecht kunnen. Dit geldt ook wanneer de vlucht is geboekt via een reisbemiddelaar."

Consumentenbond wil fonds voor vliegtickets

Waar reizigers met een geannuleerde pakketreis, als een organisatie failliet gaat, nog recht hebben op een vergoeding van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), bestaat zo'n fonds voor losse vliegtickets niet. De consumentenbond zegt al een aantal jaar te pleiten voor zo'n fonds. "Dat geeft consumenten veel meer zekerheid", zegt Babs van der Staak van de bond.

Van der Staak adviseert mensen vliegtickets direct bij een luchtvaartmaatschappij te boeken, zodat er geen instantie tussen zit als er iets misgaat. "En als je het toch prettig vindt bij een bureau te boeken, dan is het handig om of een nachtje accommodatie of vervoer erbij te boeken. Dan heb je een pakket en die zijn wel verzekerd bij SGR."