Vakanties in het buitenland massaal geboekt, zeker nu steeds meer landen op de kleurcode geel springen. Maar de ANWB en TUI waarschuwen: let erop dat je alle benodigde reispapieren op orde hebt voor vertrek.

Reisaanbieder TUI ziet dat veel mensen niet kunnen wachten op hun vakantie. "Een paar weken terug was Griekenland al erg populair, nu komen daar Frankrijk, Italië, Spanje en Kroatië bij", vertelt woordvoerder Petra Kok.

Buiten Europa nog lastig

De geboekte reizen gaan dus vooral naar landen binnen Europa. "De reis buiten Europa blijft nog erg lastig, mensen durven dat nog niet aan", zegt Kok. "Uitzondering daarop zijn de reizen naar de Nederlandse Antillen, zoals Curaçao en Bonaire. Die reizen worden massaal geboekt."

Een grote achterblijver is Turkije, ziet de reisorganisatie. "Normaal gesproken een land waar veel mensen de vakantie willen doorbrengen, maar het land staat nog op kleurcode oranje en dus blijven boekingen uit." Ook de ANWB ziet dat we 'in de buurt blijven'. Er is een stijging in het aantal autovakanties in het buitenland, waarbij vooral Frankrijk, Italië en Duitsland populair zijn.

Nederland herontdekt

Vakantie in eigen land blijft ook erg in trek. Bij TUI staat Nederland nu op de vierde plek van favoriete vakantiebestemmingen, op basis van een onderzoek onder hun eigen klanten.

Petra Kok: "Nederland is herontdekt als vakantieland. Net als vorig jaar vinden veel mensen het prima om in eigen land vakantie te vieren of kiezen hiervoor omdat ze geen zin hebben in het papierwerk dat nu moet worden ingevuld."

Dit zijn nu onze favoriete vakantiebestemmingen voor komende zomer, volgens TUI:

Spanje Griekenland Curaçao Nederland Italië Portugal Oostenrijk

'Je bent er niet met de corona check-app'

Vakantieplannen genoeg dus, maar daarmee ben je er nog niet. Zowel de ANWB als TUI wijzen vakantiegangers duidelijk op de vele formulieren die nodig zijn voor een buitenlandse reis. "Dit jaar zijn er veel reisbescheiden nodig", vertelt Kok. "Je bent er niet met een negatieve PCR-testuitslag, een vaccinatiebewijs of de corona check-app."

Ieder land heeft eigen voorwaarden en die wisselen nog regelmatig. "Zo vragen Griekenland en Portugal om een voor vertrek ingevulde PLC-verklaring. Die zit niet in de app. Als je er op Schiphol pas achter komt dat je die niet hebt ingevuld, ben je te laat. In het ergste geval kun je dan niet met de vlucht mee."

Verschillende landen, verschillende formulieren

Goed uitzoeken wat nodig is, is dus belangrijk. In het algemeen kun je met een negatieve PCR-test naar een geel land reizen. Bij thuiskomst is thuisquarantaine niet nodig, maar het kabinet roept wel op om je bij thuiskomst te laten testen, ook zonder klachten. Per land worden verschillende formulieren gevraagd. Zo verschilt per land de geldigheidsduur van je negatieve PCR-test. Niet ieder land accepteert een vaccinatiebewijs, of vraagt juist een zogeheten Passagiers Locatie Formulier.

Vanaf 1 juli kun je in Europa reizen met het coronapaspoort. In Nederland gaat dat via de app CoronaCheck. Deze QR-code toont of je gevaccineerd bent, een negatieve PCR-testuitslag hebt of van corona bent genezen. Die gegevens worden zo veel mogelijk automatisch in het paspoort verwerkt. Een geldige QR-code krijg je pas 14 dagen na je vaccinatie. Een papieren QR-code moet je via de website coronacheck.nl ophalen en uitprinten.

Uitgebreide informatie

Met al die opties, informeert TUI hun klanten dan ook uitgebreid. "We sturen mails en een week van tevoren een sms om de klanten erop te wijzen dat ze de reisadministratie echt goed op orde moeten hebben."

De reisorganisatie krijgt er ook heel veel vragen over. "Ook onze balie op Schiphol is bemand, maar het is niet zo dat je daar op je gemak nog even je formulieren kunt regelen. Dat is echt een balie voor noodgevallen."