Grote prijsverschillen, meer dan 10 verschillende laadpassen en zelfs zogenoemde 'laadwoestijnen': naar het buitenland met een elektrische auto vraagt de nodige voorbereiding. Dat ondervond ook Diederik, die met zijn elektrische Polestar naar Parijs ging.

Het is een probleem dat al sinds vorig jaar speelt: een groot aantal laders in Frankrijk zijn na incidenten uit voorzorg buiten werking gesteld. Ook is het aantal laadpalen langs de tolweg beperkt en heeft ieder netwerk z'n eigen betaalsysteem. Zakenman Diederik Hol moest voor een beurs naar Parijs en beleefde een paar spannende momenten. "Ik had me niet gerealiseerd dat ik zoveel laadpassen nodig had."

Meer laadpassen nodig

Toen hij net voor Parijs bij een tankstation eindelijk zijn auto aan de oplader hing, was hij meer dan opgelucht. Een reisje dat normaal gesproken hooguit 6 uur zou duren, duurde nu twee keer zo lang.

"Ik had een brandstofpas, daar kan je ook mee laden, dan ben je toch klaar?", dacht Diederik, directeur van een bedrijf dat inline-skates produceert. "Daar heb ik me gewoon in vergist. Ik hoorde donderdag van mensen dat ik meer laadpassen nodig had. Ik kon die zo snel niet meer krijgen, maar heb toen bij een vriend een Shell-laadpas opgehaald."

'Bij Lille begon de ellende'

Het was voor hem onbekend terrein, de wondere wereld van laadpalen in het buitenland. "Ik kreeg die auto dinsdag en ging op vrijdag weg. Problemen verwacht je niet, want in Nederland is het allemaal zo goed geregeld. Je hebt overal Fastned bijvoorbeeld."

Eenmaal onderweg leek er geen vuiltje aan de lucht. De eerste stop bij Oosterhout was geen probleem. "Dan gaat de accu van 33 procent naar rond de 70 procent en rij je verder richting je tweede stop, een kilometer of 15 voorbij Lille. Nou, toen begon de ellende."

Geen snelladers in de buurt

"Ik ging de snelweg af, want daar heb je laders, maar er was geen hond. Ik zet mijn auto daar neer, maar geen van de passen werkte. Dus ik dacht: o help, wat nu?" Hij had nog 30 procent batterij over, waar hij een goeie 100 kilometer mee kon rijden.

"Ik realiseerde me dat ik dus niet overal kan laden, dus moest ik kijken waar ik wel kon laden", vervolgt hij. "Dus ik keek op de app van Shell en zag dat er in de verste verte geen snelladers meer in de buurt zijn. Je hebt wel van die 11-kilowatt-dingen, maar dat is net als thuis, dan moet je de hele nacht aan de lader."

3 uur laden bij een wegrestaurant

Het was voor Diederik, die op tijd op een beurs in Parijs moest zijn om zijn producten te promoten, geen optie. "Er waren wel snelladers, maar je hebt ook geen zin om 50 kilometer van de snelweg af te gaan en binnendoor op zoek te gaan naar een snellader."

"Op een gegeven moment zag ik op 70 kilometer voor Parijs een Total, daar zou je met de Shell-snelpas moeten kunnen laden. Daar moest ik dus heen. Maar om daar te komen heb ik wel nog 3 uur lang aan een 11 kilowatt-lader bij een wegrestaurant gestaan om überhaupt dat snelstation te kunnen halen."

Niet de enige

Bij de het tankstation voor Parijs trof hij een flink aantal lotgenoten. Nederlanders met dezelfde ervaringen als hij, die het over een ding eens waren: het is hier niet goed geregeld. "Ik stond naast mensen die allemaal hetzelfde hadden. Ik was kennelijk niet de enige."

Uiteindelijk bereikte hij zonder stil te komen staan zijn doel, maar het leverde wel de nodige stress op. Was hij zich bewust geweest van de situatie in Frankrijk, dan had hij zich beter voorbereid, erkent hij. "Je moet je realiseren dat je je compleet anders moet voorbereiden dan normaal."

Tien laadpassen

"Ik moet zeggen dat ik me achteraf gezien niet zo goed heb voorbereid. Maar je moet je ook maar realiseren dat je je compleet anders moet voorbereiden dan normaal. Je hoort niemand klagen, je leest niks. Ik was me er helemaal niet bewust van. Wie is dat dan wel?"

"Toen ikzelf die problemen kreeg, heb ik links en rechts een telefoontje gedaan en kreeg te horen: 'O, ik heb wel tien laadpassen! De vijfde of zesde werkt altijd!' Toen dacht ik, o jee."

Gratis parkeren in Parijs

Vanaf het moment dat hij Parijs bereikte ging het gelukkig wel goed en kon hij eindelijk profiteren van de voordelen die een elektrische auto biedt. "In Parijs waren best veel publieke laadpalen waar je gewoon met de stekker kan laden. Dat was allemaal gratis."

"Je denkt toch niet dat je in Parijs je auto zomaar kunt parkeren? Nou, wel met een elektrische auto", zegt hij tevreden. "Er rijden zo weinig elektrische auto's, dat er overal parkeerplekken vrij zijn."