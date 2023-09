Wie denkt dat er alleen in Frankrijk ophef is over de abaya, heeft het mis. Ook in Nederland krijgen vrouwen die de losvallende lange jurk dragen negatieve reacties. Lien kan er zelfs haar werk niet meer door doen.

Maandenlang kreeg Lien Mendez (22) geen enkele negatieve reactie. Niet in de periode dat ze werd opgeleid en ook niet toen ze aan het werk was als treinassistente bij de NS. "Iedereen respecteerde het gewoon. Weinig mensen zeiden er iets over. En andere collega's vonden het juist cool dat ik de abaya droeg."

'Geen idee wat ik moest doen'

Dat veranderde toen ze er op werd aangesproken door een conducteur met wie ze nog niet eerder had samengewerkt. "Ik was echt verbijsterd", vertelt ze. "Ik was compleet verrast, omdat ik zoiets nog nooit had meegemaakt. Ik had geen idee hoe ik moest reageren of wat ik moest doen."

"Vanwege de gespannen sfeer tijdens het gesprek kon ik eigenlijk niet veel kwijt", vertelt ze verder. "Ik kaartte alleen aan dat ik wel aan de kledingvoorschriften voldeed die ik van Randstad (uitzendbureau, red.) had gekregen en dat ik hiervoor geen problemen had ervaren." Ze voelde zich vernederd. "Ik was daarom alleen bezig om mezelf te verdedigen." De confrontatie leidde ertoe dat ze uit de trein werd gestuurd. "De conducteur liet me achter in Eindhoven terwijl onze route in Den Haag begon. Ik voelde me vies en niet waardig."

Niet meer aan het werk

Een dag later ging Lien weer gewoon aan het werk, omdat ze voor het incident nooit problemen had gehad. Maar 2 weken later kwam ze dezelfde conducteur weer tegen en mocht ze de trein niet in om haar werk te doen, schreef ze op LinkedIn.

Uiteindelijk moest ze zich melden bij de NS en kreeg ze te horen dat een jurk dragen niet wenselijk was. Er is op verzoek van haar uitzendbureau nog wel een onderzoek gedaan, maar het standpunt veranderde niet: ze mocht niet meer in een abaya aan het werk in de trein.

Probleem speelt ook hier

Lien is zeker niet de enige die een negatieve reactie krijgt op het dragen van een abaya. Universiteitsstudenten Zaineb Louchahi en Boutaina Chami delen vergelijkbare verhalen. Zaineb: "Ik krijg geregeld vieze blikken of negatieve opmerkingen als: heb je weer een lange jurk aan? In feite is er hier geen verbod op de abaya, maar het probleem is hier wel aanwezig."

Voor Zaineb is de abaya veel meer dan een kledingstuk: "Het is onderdeel van mijn identiteit en een uiting van mijn leefstijl." Boutaina voegt toe: "Ik draag de abaya regelmatig omdat het voor mij een teken is van bescheidenheid." Zij krijgt nu minder vervelende opmerkingen dan eerder: "Het zijn nu vooral micro-agressies." Ze vertelt dat het komt door de toegenomen diversiteit in haar woonplaats. "Voorheen was ik nog het enige meisje met hoofddoek op de middelbare school, dat is nu niet meer zo."

Angst voor beperkingen

Voor Boutaina voelt het verbod in Frankrijk als een klap in haar gezicht. "Het is het zoveelste verbod, maar het blijft elke keer teleurstellend", vertelt ze. "Ze moeten een gedeelte van hun identiteit verborgen houden. In essentie zijn ze al verkeerd bezig wanneer ze zichtbaar moslim zijn. Dat doet mij heel veel. Wie zegt dat er niet hetzelfde gaat gebeuren in Nederland?"

De angst voor mogelijke beperkingen voor moslimvrouwen in Nederland speelt bij Zaineb ook al heel lang. "Het is gewoon overduidelijk dat moslimvrouwen vaak het doelwit zijn."

Bron: Privéfoto's Zaineb Louchahi (links) en Boutaina Chami

Vooral morele afkeuring

"Wat we in Nederland zien is vooral een morele afkeuring", zegt cultuurwetenschapper Jaswina Bihari-Elahi. Volgens haar reageren mensen niet altijd negatief als traditionele kleding wordt gedragen tijdens feestdagen. "Maar zodra het dagelijks en op grote schaal gebeurt, wordt dat gezien als een bedreiging van de Nederlandse identiteit."

"Door mensen die minder bekend zijn met de cultuur en tradities waar de abaya uit voortkomt, wordt het soms gezien als een islamitisch kledingstuk. Maar dat is volgens haar een misvatting. "Het is van oorsprong niet een religieus kledingstuk", benadrukt Bihari-Elahi. Het verbod in Frankrijk vindt ze dan ook 'belachelijk'.

'Broek is geen optie'

Lien heeft de afgelopen week een gesprek gehad met de NS: "De NS zegt te begrijpen hoe ik me voel. Ik heb verteld dat ik heb bewezen dat het werk wel kan in een abaya en niet alleen ik. Er is ook een vriendin van mij die een abaya draagt op de trein, maar die mag dat nu ook niet meer."

Terug de trein in wil ze nu niet. "Ik wil niet ergens werken waar mijn kledingkeuze niet wordt geaccepteerd. Een broek dragen voor werk is voor mij geen optie. Als ik niet mezelf kan zijn, dan ga ik er ook niet werken."

Veiligheidsredenen

De NS laat desgevraagd weten nog in gesprek te zijn met Lien en uit te zoeken wat er op de dag van het incident precies is gebeurd. Dat ze geen abaya mag dragen tijdens haar werk in de trein heeft te maken met veiligheidsredenen, zegt de woordvoerder.

De NS zegt samen met Lien te willen zoeken naar een andere rol binnen de organisatie. In een reactie laat ze weten dat de rol die haar tot nu toe is aangeboden niet voldoet aan haar wensen.