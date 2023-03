In Frankrijk zijn mensen opnieuw massaal de straat op gegaan om te protesteren tegen de pensioenhervorming. De pensioenleeftijd in Frankrijk gaat van 62 naar 64 jaar. Met pensioen als je 64 bent: we zoeken uit waarom dat in Nederland nu niet zo is.

Wegen en olieraffinaderijen worden geblokkeerd in Frankrijk, de vuilnis wordt niet opgehaald: allemaal omdat het de Franse regering is gelukt om de pensioenleeftijd te verhogen, en daar zijn de Fransen niet blij mee. Maar nog steeds mogen ze eerder met pensioen dan wij Nederlanders.

Omslagstelsel

Bij ons in Nederland is de pensioenleeftijd nu 66 jaar en 10 maanden. We moeten dus langer werken dan de Fransen. Maar kan je beide stelsels wel met elkaar vergelijken? Niet als het aan economisch expert Nicholas Colin uit Frankrijk ligt.

In Nederland kennen we twee soorten 'pensioenen': de AOW en het pensioen dat je via je werkgever opbouwt. Dat laatste gaat via een kapitaaldekkingsstelsel, wat betekent dat je je pensioen in je werkende leven spaart. De AOW krijg je vanaf 66 jaar en 10 maanden en wordt betaald via een 'omslagstelsel', wat betekent dat de jongere generaties die dan nog wel werken het betalen.

Eén stelstel

Frankrijk kent er maar één stelsel: het omslagstelsel. "Maar door de vergrijzende bevolking en relatief gezien minder actief werkenden in Frankrijk dreigde dat systeem onbetaalbaar te worden", vertelt Frankrijk-kenner Niek Pas.

Dus was het tijd voor verandering: een verhoging van de pensioenleeftijd. Naar 64 jaar, best wel een verschilletje met die van ons.

Bron: AFP Het afval wordt niet opgehaald omdat mensen staken door de pensioenhervorming

Pensioen niet allemaal op dezelfde leeftijd

We kijken misschien met jaloezie naar de Franse pensioenleeftijd, ook al is die verhoogd naar 64 jaar, maar we moeten er ons niet blind op staren. Want, wat blijkt: bij ons kan iedereen op dezelfde leeftijd met pensioen, maar in Frankrijk is dat niet zo. Want lukt dat echt op je 62ste? "Nee", zegt Pas. "Er is een hele categorie Fransen die langer moet werken."

Het ligt namelijk heel erg aan hoe lang je hebt gewerkt. "Tot nu toe was het zo dat je 42 jaar gewerkt moest hebben om in Frankrijk volledig pensioen te krijgen op je 62ste. De leeftijdsgrens is nu formeel opgeschoven naar 64 jaar en je moet daar nu 43 jaar voor gewerkt hebben."

Maximaal 67 jaar

Maar stel dat je heel laat begint met werken in Frankrijk, betekent het niet dat je door moet werken tot bijvoorbeeld je 75ste. Dan mag je er gewoon uit als je 67 jaar oud bent. "Dan heb je automatisch vol pensioen, zelfs als je geen 43 jaar gewerkt hebt", zegt Pas.

Scheelt niet zoveel met onze pensioenleeftijd dus. Maar dan blijft er nog wel een groot verschil, want de Fransen kennen geen AOW. "Dus zez ijn aangewezen op wat ze zelf verdiend hebben in het leven. " Kortom, die 64 jaar klinkt misschien aantrekkelijk, maar je kunt je afvragen of je er jaloers op moet zijn. Veel Fransen zijn in ieder geval niet blij met de verhoging, want naar verwachting wordt komende donderdag opnieuw gestaakt.