Op vakantie in het huis van iemand anders, terwijl diegene in jouw huis verblijft. Het voelt voor veel mensen in eerste instantie misschien wat gek, maar het bracht Harriët en Frans op de meest bijzondere plekken over de hele wereld.

En zij zijn niet de enige, van huis ruilen is steeds populairder. Huizenruilplatform HomeExchange organiseerde alleen al in juni van dit jaar 12.472 overnachtingen binnen Nederland. Via het platform kunnen mensen niet alleen binnen Nederland van huis ruilen, maar mensen over de hele wereld benaderen voor een huizenruil.

Bron: Eigen foto Harriët en Frans Huizenruil in Murrieta, Californië

'Je kruipt echt onder de huid van een land'

Harriët (70) en haar man Frans (68), beiden inmiddels gepensioneerd, hebben al zo'n 60 keer geruild van huis. Van Singapore tot San Francisco en van Stockholm tot Tokio. Ze wonen momenteel in Frankrijk, maar hebben in het verleden ook vaak vanuit Nederland van huis geruild.

Harriët werkte jarenlang als senior purser bij KLM en vloog voor haar werk de hele wereld over. "Ik verbleef altijd in hotels en bekeek de wereld eigenlijk van de buitenkant." Toen ze van een vriendin hoorde dat haar broer de hele wereld over ruilde, besloten Harriët en haar man zich ook in te schrijven. "Door te ruilen van huis zie je de 'binnenkant' van het land. Mensen ontvangen je vaak met leuke tips, je huurt elkaars auto en je hebt te maken met de buren. Je kruipt echt onder de huid van een land."

Kwestie van vertrouwen

Wanneer Harriët aan mensen vertelt dat ze van huis ruilt, krijgt ze standaard reacties. 'Ben je niet bang dat er wat gestolen wordt?' en 'Vind je het niet vervelend dat mensen aan je spullen zitten en in je bed slapen?' Maar daar heeft ze geen moeite mee. "Het is een kwestie van vertrouwen. Wat moeten die mensen meenemen in mijn huis, ik zit immers ook in hun huis. En in een hotel heeft een uur van te voren ook nog iemand in dat bed gelegen, dus daar heb ik geen problemen mee. Je moet er vooral de leuke kanten van inzien."

Tijdens een ruil met een gezin uit New York ging het wel een keer mis. "Ik vond mijn handdoeken verwassen in een andere kleur terug, er stonden koude koppen koffie door het hele huis heen en er was een onderdeel van mijn antieke kristallen servies kapot gegaan." Vervelend, maar Harriët maakt zich niet zo'n zorgen. "Ik ben daar heel filosofisch in: niemand neemt mij die drie fantastische weken New York af."

Bron: Eigen foto Harriët en Frans Harriët en Frans in Murrieta, Californië

'Meer dan alleen materie om te ruilen'

Hoe zit het eigenlijk met ongelijkheid? Kan je bijvoorbeeld een klein appartementje ruilen tegen een groot huis? Harriët vertelt dat iedereen een eigen doel heeft voor een huizenruil. "Ik woon zelf in een buitenwijk van Parijs in een heel groot huis met een zwembad in de tuin. We hebben wel eens geruild voor drie weken met een mini appartementje in Brooklyn. Het was verre van luxe, maar het enige wat wij nodig hadden was een centrale plek om de stad te ontdekken dus wij waren blij, en zij ook."

Volgens Harriët moet je het nemen zoals het komt en proberen om van te voren goed te checken of het huis er redelijk uit ziet. "Iedereen heeft zijn eigen normen over of iets bijvoorbeeld schoon is. Bedenk je ook dat er meer dingen zijn dan alleen maar materie om te ruilen."

Bron: Eigen foto Harriët en Frans Huizenruil met een bekend Spaans componistenechtpaar in Alphadrete, net buiten Madrid

Elkaar helpen in nood

Tijdens de huizenruil heeft Harriët vaak veel contact met de mensen die in haar huis zitten. "Als ik weet wat mensen leuk vinden om te doen geef ik ze allerlei tips. Ik laat ook altijd een handleiding achter, sinds kort doe ik dat via WhatsApp met allerlei handige links."

Naast praktische tips helpen ze elkaar ook in nood. "Afgelopen week zat er een Deens gezin in ons huis en brak een van die meiden haar teen. Ze wisten niet direct wat ze moesten doen, dus belden ze mij en ik kon hen gelijk naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis sturen."

Warme community

Harriët en Frans ruilen nog steeds veel met Nederland. "Het is een echte gemeenschap. We wisselen tips uit en maken praatjes via Facebook." Onlangs ging het slecht met een van de kinderen van Harriët en Frans. "Ik had toen een oproepje geplaatst in een Facebookgroep van HomeExchange. Daar kwamen de meest aardige reacties op van mensen die me wilden helpen. Ik ben toen vier maanden in Nederland geweest."

Harriët heeft ook nog regelmatig contact met mensen over de hele wereld waarmee ze een huizenruil deed. Toen corona zich verspreidde over de wereld ontving ze veel berichten uit het buitenland. "Iedereen vroeg aan elkaar: 'hoe is het in jullie land, gaat het een beetje?', dat was wel heel warm aan het begin van de lockdown."

Nog lang niet uitgeruild

Waar je op moet letten voordat je een ruil maakt? "De beoordelingen die mensen hebben gekregen, de manier waarop ze contact met je maken, de buurt waar het huis is gelegen en of het huis er een beetje gezellig uit ziet." Harriët ruilt bewust nooit zelf, maar altijd via het platform. "Je wilt toch juridisch ingedekt zijn als er wat fout gaat."

Harriët en haar man zijn na 60 keer nog steeds niet uitgeruild en raden het iedereen aan. "Vooral voor gezinnen met kinderen is het ideaal. Je gaat naar een huis waar alles in huis is en je hoeft niet veel mee te nemen. Er is ook ander speelgoed, dus je kinderen vermaken zich wel en jij kan rustig een boekje lezen. Op die manier kan je even lekker weg en het kost je niks."