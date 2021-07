De vakantie is in aantocht. Normaal gesproken hebben we dan al onbezorgd een reisbestemming gekozen, maar dat is nu wel anders. Van oranje en geel, tot PCR-test en coronapaspoort: makkelijk is het dit jaar niet. Jan, Arjo en Annelise zijn er al wél uit.

'Best wel veilig' op Corsica

Bron: EenVandaag

Jan Wely en zijn vrouw gaan met de trein en boot naar Corsica. "We zouden oorspronkelijk naar Sicilië, maar die reis werd een maand geleden gecanceld." Als alternatief kregen ze een treinreis naar Marseille aangeboden. "Die besloten we aan te nemen en van daaruit met de boot naar Corsica te gaan. Corsica is een van de eerste plekken die op 'geel' sprong, dus we voelen ons daar best wel veilig."

Het stel heeft zich nu al voorgenomen goed op te passen we op en de coronaregels in acht te nemen. "Zo zorgen we dat we niet lang in kleine binnenruimtes blijven. Ook zijn we beiden al gevaccineerd en dat scheelt ook een stuk. Of we ons bij thuiskomst laten testen en in thuisquarantaine gaan? Dat weet ik nog niet. Als we klachten hebben natuurlijk wel."

Nederland, prima vakantieland

Bron: EenVandaag Arjo blijft deze zomervakantie in Nederland

Arjo van Lenteren en zijn vrouw blijven in Nederland. "We gaan een week naar Noord-Holland en een weekje naar Gulpen. Nederland is zo mooi." Ze overwogen het buitenland, maar besloten dat dit jaar toch niet te doen. "Ik heb geen zin in de hele papieren rompslomp en je druk moeten maken over kleurcodes van landen. Daarnaast hebben we beiden al veel gereisd en hoeven nu niet per se naar het buitenland."

Voor de winter is er nog wel hoop op iets anders. "Dan willen we graag naar Madeira, hopelijk is er dan meer mogelijk. Door corona is Nederland herontdekt, veel mensen zien nu hoe mooi ons eigen kikkerlandje is. Het is een prima vakantieland."

Met afstand zeilen in Turkije

Annelise Mulock Houwer-Linssen en haar echtgenoot gaan in september zeilen in Turkije. "We hadden nog vouchers van een hotel en een zeilboot van vorig jaar zomer en die moeten we binnen het jaar gebruiken. Vandaar dat we toch naar het buitenland gaan."

"Als we de vouchers niet hadden, hadden we de reis nu niet geboekt." Ze gaan daarom wel bewust naar een plek waar ze al jaren komen. "We kennen de plek en de mensen dus we hebben veel vertrouwen in de corona-veiligheid. Hoewel we allebei volledig gevaccineerd zijn, zijn we heel secuur in het naleven van de coronamaatregelen, zowel thuis als op vakantie."

Pas weg in september

"We zijn beiden op leeftijd en willen niet besmet raken. Zo hebben we onze kleinkinderen nog steeds niet 'live' gezien, alleen via een scherm." Op vakantie hopen ze het net zo veilig te houden. "We blijven op afstand, we hebben een eigen boot, en genoeg ruimte in de accommodatie."

Helemaal zeker is de reis nog niet: "Turkije staat nu nog steeds op oranje, dus of de vlucht doorgaat dat weet ik nu nog niet. Maar we gaan pas in september, misschien is de situatie dan gewijzigd. Mocht er dan nog steeds geen vlucht mogelijk zijn, dan cancelen we de reis en is het jammer maar helaas."