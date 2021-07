De reissector krijgt harde klappen als de coronacrisis uitbreekt. Mede door staatssteun blijft het aantal faillissementen beperkt. Maar reisorganisaties met kantoor in huis krijgen minder vergoeding, terwijl ze wél kosten maken.

Iduna ter Schegget is eigenaar van Vakantieduiker.nl, een reisorganisatie voor duikvakanties. Ze begint een bodemprocedure tegen de staat. Om, ook als ondernemer met kantoor in huis, vergoeding van haar vaste lasten (TVL) te ontvangen. En de daaraan gekoppelde vergoeding voor annuleringskosten.

Omboeken, omboeken, omboeken

Als corona uitbreekt, raakt het duikondernemer Iduna meteen: "Je werkt hard om met acht man mooie reizen te organiseren. En vanaf dan is het alleen maar omboeken, omboeken, omboeken." Iduna moet mensen ontslaan. "Dat is mijn grootste verdriet."

Hoewel er geen geld binnenkomt, gaat het werk gewoon door en lopen de kosten hoog op. "Door de wet op de pakketreizen moeten mensen nu schadeloos gesteld worden. Wat begrijpelijk is. Alleen, wij krijgen niet altijd het geld terug uit het buitenland. Ga maar eens je geld terughalen uit Indonesië, dat lukt niet", vertelt Iduna.

Dubbele kosten

Als iemand een reis boekt bij Iduna, betaalt ze meteen vliegtickets, hotels en boten. Nog voor de reis plaatsvindt. Ze regelt dat vaak met de lokale bevolking. Als de reis geannuleerd wordt, betaalt ze daarom vaak dubbel. Het geld uit het buitenland krijgt ze niet terug en de klant moet wel gecompenseerd worden voor de hele reis.

"En dat is het grootste probleem, want waar je eerst een reis voor een gezin voor 10.000 euro regelt, wordt het een verlies van 9000 euro. En dan gaat het hard."

Rechtszaak tegen de staat

Omdat haar bedrijf, net als veel kleine reisondernemers, opereert vanuit een woonhuis krijgt ze geen tegemoetkoming vaste lasten. "En daarmee val je ook buiten de annuleringskostencompensatie die bedacht is speciaal voor de kleinschalige reisorganisaties", vertelt Iduna. Met die compensatie krijgen ondernemers de kosten terug die ze maken om alle reizen te annuleren. Daar gaat namelijk veel werk in zitten, waar ze niet voor worden betaald.

In een bodemprocedure vraagt Iduna de overheid om haar met terugwerkende kracht alsnog TVL en annuleringsschadevergoeding toe te kennen. Ze voelt zich ongelijk behandeld ten opzichte van reisondernemers zonder kantoor aan huis. En ze staat niet alleen. De Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR) waar Iduna lid van is, laat weten dat van de ruim 400 leden 80 procent een kantoor een huis heeft. En dus nooit TVL heeft kunnen aanvragen.

'De erfenis van mijn moeder is de redding van mijn bedrijf'

Uitzicht op snel herstel is er niet en de annuleringskosten zijn hoog "Dat nekt de reisbranche", zegt Iduna. "En als daar geen ondersteuning voor komt, dan zal een deel van de sector dat zich richt op duurzaam reizen, dus weg van het massatoerisme, verloren gaan."

Iduna houdt het hoofd nog boven water, omdat ze gebruikt maakt van de erfenis van haar moeder. "Mijn moeder is in december overleden. En hoe zuur het ook klinkt, dat is de redding van mijn bedrijf geweest. Omdat ik haar huis gebruik om een extra lening van 3 ton te kunnen afsluiten. Daarmee betaal ik mijn klanten terug."