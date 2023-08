Familieleden of bekenden die een naaste verzorgen en recht hebben op een vergoeding, moeten beter worden betaald. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep besloten. De uitspraak baart gemeenten zorgen, omdat het ze veel geld gaat kosten.

Het gaat om naasten die zorg verlenen met behulp van het persoons gebonden budget (pgb) van de zieke. Zij hebben vanaf nu recht op hetzelfde salaris als professionele zorgverleners.

Minimumloon

Tot nu toe was het aan gemeenten zelf om de hoogte van de vergoeding voor deze informele zorg te bepalen en daarbij gingen veel gemeenten op het minimumloon zitten. EenVandaag toonde eerder aan dat gemeenten zelfs hun tarieven voor pgb verlaagden, ondanks de inflatie.

Vanuit de gemeenten is het begrijpelijk dat ze kiezen voor dit minimum, omdat het budget beperkt is en een naaste nu eenmaal geen professional is. Maar daar is tegenin te brengen dat het voor sommige mensen belangrijk is om een naaste om zich heen te hebben die de zorg verleent.

Dochter verzorgt moeder

Met de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep krijgt oud-rechter en politicus Bert van 't Laar nu gelijk over de hoogte van de vergoeding. Hij staat honderden mensen bij in moeilijke kwesties rond de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), pgb's vallen daar ook onder. Van 't Laar boekt nu een succes voor mensen die een naaste als zorgverlener helpen en daarvoor worden betaald.

In de zaak ging het om een vrouw met dementie wiens dochter huishoudelijke hulp verleent. Van 't Laar argumenteerde dat deze dochter betaald zou moeten worden volgens de CAO thuiszorg. De Centrale Raad van Beroep geeft hem nu gelijk.

Aanzuigende werking

Voor gemeenten kan de uitspraak grote gevolgen hebben. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vreest een aanzuigende werking. Daarnaast voert de VNG aan dat professionals en naasten niet per definitie dezelfde vergoeding verdienen.

Oud-rechter Van 't Laar wijst erop dat aan alle kanten wordt gesproken over de inzet van meer mantelzorg, omdat er door de vergrijzing meer mensen met een zorgbehoefte komen, terwijl er minder personeel beschikbaar is.

Mantelzorgen aantrekkelijker maken

"Pgb kan een oplossing zijn, een manier om naasten te betrekken en hulp te bieden bij het tekort", zegt Van 't Laar. "Als er een reëel tarief komt, dan kun je je voorstellen dat bijvoorbeeld kleinkinderen niet kiezen voor vakkenvullen, maar voor het zorgen voor opa of oma."

"En voor kinderen is het makkelijker. Als je fatsoenlijk betaald krijgt voor je uren en dus niet heel erg inlevert om voor je ouder te zorgen."