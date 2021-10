Het ministerie van Buitenlandse Zaken moet sneller de reisadviezen aanpassen, vindt D66. Nu is het zo dat veel landen nog een oranje reisadvies krijgen, zeker buiten Europa. "Het is scheef", zegt Tweede Kamerlid Jan Paternotte.

"Het is belangrijk dat we kijken naar de situatie in het land en dat als de situatie het toelaat, dat reizen daarheen ook gewoon mogelijk moet zijn", zegt Paternotte. De reisadviezen vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken moeten daar volgens hem op worden aangepast. "En dat moet snel veranderen, want veel mensen hebben ook een belang om te reizen."

Reisorganisaties naar de rechter

Dat is in lijn met de wens van de 72 reisorganisaties die gisteren aankondigden naar de rechter te stappen. De bedrijven vinden het niet kunnen dat het ministerie bij het bepalen van reisadviezen geen verschil maakt tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Ze willen dat in de adviezen wordt meegenomen dat de meerderheid van Nederland inmiddels is ingeënt tegen het coronavirus.

Nu is het zo dat landen waar gevaccineerden zonder quarantaine heen kunnen, nog steeds als onveilig worden gezien. Dat brengt de reisorganisaties grote schade toe, want hierdoor zouden bepaalde reizen naar met name verre landen worden ontmoedigd.

Wereld op oranje

"Als je de wereldkaart bekijkt is bijna de hele wereld oranje en dat is gek", zegt Paternotte. "Onze buurlanden zoals Duitsland en Engeland hebben veel meer gekeken naar eerlijke adviezen. Die kijken gewoon naar de situatie van het land en beslissen aan de hand daarvan of je erheen kunt reizen. Nederland is wat dat betreft het voorzichtigste land van Europa."

Volgens Paternotte zijn de adviezen scheef. Het ministerie van Buitenlandse zaken werkt nu met andere ministeries aan een coronareisbeleid. Dat is niet voor november klaar, maar dat duurt te lang volgens de D66'er. "We moeten het sneller aanpassen. Landen om ons heen doen dat ook."

Vragen in Tweede Kamer

De reisorganisaties hebben gezegd dat de Staat nog deze week een dagvaarding kan verwachten. Ook Paternotte wil aanpassing van de reisadviezen onder de aandacht brengen. "Ik ga de minister deze week in de Tweede Kamer vragen of we die adviezen per land gaan bekijken; dat we het af laten hangen van hoe het er in zo'n land aan toegaat."

"Nu is bijna de hele wereld op oranje, daar moeten we van af", herhaalt hij nog eens. "Andere Europese landen hebben hun reisadvies veel sneller aangepast. Als die landen het kunnen, moeten wij het ook kunnen."