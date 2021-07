Het failliete D-reizen probeerde in de laatste weken van haar bestaan haar klanten, touroperators en de SGR te bedriegen door onverzekerde vliegtickets om te zetten in pakketreizen. Volgens EUclaim is er zelfs sprake van gecoördineerd bedrog.

Ze schreven al eerder illegaal vouchers uit, compenseerden klanten niet voor vliegreizen die door corona nooit gemaakt konden worden en nu blijkt dat D-reizen de waarde van losse vliegtickets probeerde om te zetten in pakketreizen. De tickets werden dus nooit terugbetaald. In tegenstelling tot losse tickets, zijn die pakketreizen wél verzekerd bij garantiefonds SGR. Het omzetten gebeurde niet incidenteel, maar bij vestigingen van D-reizen in het hele land.

Illegaal aanbod

Nadat Carla Thompson een jaar lang had gesoebat om haar geld terug te krijgen bij D-reizen doet haar reisbureau in Oegstgeest haar een opmerkelijk aanbod.

Een illegaal aanbod zelfs: 'Waarom zet u de waarde van de losse vliegtickets die u in januari 2020 bij ons kocht voor een reis naar Indonesië met het hele gezin, niet om in een pakketreis.'

Reissom veilig stellen

D-Reizen biedt haar, haar man en vier kinderen aan 10 dagen all-inclusive naar Kreta te gaan, uit te voeren door TUI. Een reis ter waarde van ruim 8 duizend euro.

De consulente doet dat aanbod in maart 2021, de all-inclusive reis naar Kreta moet plaatsvinden in mei. De bewoordingen van de enthousiaste consulente van D-reizen zijn weinig verhullend: "Het grote voordeel is dat de reis SGR-gedekt is. Hiermee kunnen we uw reissom veilig stellen."

SGR en touroperator moeten dokken

De vertaling is volgens Thompson helder: we gaan er vanuit dat deze pakketreis niet doorgaat vanwege corona, en dan zal de SGR en de touroperator moeten dokken. En zo krijgt u eindelijk uw geld terug voor die losse vliegtickets uit januari 2020.

D-reizen vergeet er overigens bij te vertellen dat zij zelf de 8 duizend euro allang terug heeft gekregen van de luchtvaartmaatschappij Garuda. In september 2020 al.

Door het hele land

Carla Thompson is niet de enige die dit illegale aanbod kreeg. EenVandaag wist in de afgelopen weken dezelfde aanbiedingen te achterhalen bij D-reizen vestigingen in Oegstgeest, Rotterdam, Strijen, Amsterdam, Roermond, Goes en Heerhugowaard.

En steeds werd dezelfde formulering gebruikt: 'U kunt uw reis omboeken naar een pakketreis om uw reissom veilig te stellen.'

Geen cent naar touroperators

D-Reizen deed deze aanbieding in de wetenschap dat de aangeboden pakketreizen door corona vrijwel zeker niet zouden worden uitgevoerd. Om die reden zouden de SGR en de touroperators de reissom moeten vergoeden.

Daarmee zadelden ze touroperators zoals TUI, Corendon, de Jong intra en Bureau Scanbrit op met hoge kosten. Want de boeking zou wel worden gedaan, maar er zou door door D-Reizen geen cent aan de touroperators worden overgemaakt.

Ook bij faillisement voucher uitschrijven

"D-reizen was een agent, die handelde namens vliegtuigmaatschappijen of touroperators", legt Hendrik Noorderhaven van het bedrijf EUclaim uit. "Als zij een pakketreis boekten bij bijvoorbeeld TUI of Corendon, was er voor die touroperators meteen de verplichting die reis ook uit te voeren."

"Ook als D-reizen failliet zou gaan (...) en in geval van annuleren wegens corona, moest de touroperator een voucher uitschrijven of terugbetalen", vertelt hij. "Ook al ontvingen zij geen cent van D-reizen."

Gecoördineerd bedrog

Noorderhaven is directeur van het bedrijf EU Claim dat slachtoffers van D-reizen vertegenwoordigt en probeert hun geld terug te halen. Hij gelooft niet dat er sprake is van individuele medewerkers van D-Reizen die allemaal tegelijk hun gedupeerde klanten dezelfde aanbieding doen:

"Bij D-reizen was de hiërarchie erg strak", legt hij uit. "Daar gingen mensen echt niet zelf dit soort dingen in gang zetten (..) Dit heet gewoon bedrog. En uiteindelijk ga je in faillissement, in de hoop dat alles verdwijnt. Maar ik ga er vanuit dat de curator de onderste steen boven zal krijgen."

Klanten aan hun lot overgelaten

Ook Carla Thompson gelooft niet in toeval: "Deze aanbiedingen werden gedaan van Groningen tot Maastricht, en allemaal tegelijk."

"De klanten zijn aan hun lot overgelaten", zegt Hendrik Noorderhaven. "De bedrijven zijn door de overheid ondersteund, door de staat. Maar de mensen om wie het gaat, die deze hele industrie overeind houden, die kunnen het uitzoeken."

D-Reizen: 'Probeerden klanten te beschermen'

"Er was geen officiële richtlijn om dit soort dingen te doen. Noch uitgevoerd noch gepland", reageert Jan Henne de Dijn, voormalig eigenaar van D-reizen.

"Onze werknemers hadden het welzijn van de klanten op het oog. Ik geloof dat zij dat deden in een zeer gecompliceerde en onduidelijke omgeving en in een catastrofale situatie. Ze probeerden de klanten te beschermen."

SGR: Jurische stappen tegen D-reizen

Directeur Erik Jan Reuver van garantiefonds SGR wijst dit resoluut van de hand. "De schuld bij touroperators en SGR neerleggen is volstrekt absurd. De voormalig bestuurders vegen hun eigen straatje schoon, maar zij zijn nog niet af van SGR en de touroperators."

"Zodra de curator klaar is met zijn onderzoek zullen we, in overleg met de curator, tegen de voormalige bestuurders juridische stappen ondernemen vanwege de enorme schade die men heeft veroorzaakt door klantgelden voor andere doelen aan te wenden."