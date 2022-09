De meest gevreesde liquidatieverdachte van ons land heeft geen plannen om prinses Amalia te vermoorden. Inez Weski, advocaat van Ridouan Taghi, laat dat weten aan EenVandaag. "De Telegraaf verspreidt deze desinformatie om Taghi te beschadigen."

Politie en Openbaar Ministerie maken zich volgens De Telegraaf grote zorgen over de veiligheidssituatie van prinses Amalia en minister-president Mark Rutte. In het artikel wordt geschreven dat er 'nieuwe signalen zijn dat kopstukken van de Mocro-maffia het op een van hen hebben voorzien'.

'Valse, ongefundeerde informatie'

In een reactie laat advocaat Inez Weski weten dat het wat haar betreft om 'valse, ongefundeerde informatie' gaat: "Blijkbaar met als doel om Ridouan Taghi te beschadigen. En kennelijk worden de gevoelens van de prinses daarbij door De Telegraaf genegeerd. Dit moet voor haar een zeer nare ervaring zijn, in deze zo belangrijke tijd als de start van een studie naar zelfstandigheid. Allemaal onnodige onrust, die dit soort berichtgeving teweeg brengt."

Bron: EenVandaag Inez Weski

Verband met doorstart zaak Taghi

De raadsvrouw van de hoofdverdachte in liquidatieproces Marengo ziet een verband tussen het artikel en de doorstart van de megazaak tegen Taghi deze week. Gisteren is Inez Weski aan haar pleidooi begonnen. "Dit soort ernstig suggestieve berichtgeving lijkt kennelijk steeds weer ter verstoring van het strafproces tegen Taghi te verschijnen."

"Onze vrees is dat uiteindelijk de rechters in het zicht van al dit soort intimiderende berichten, Taghi niet meer eerlijk volgens het geldend recht durven te berechten." Weski stoort zich bovendien aan het feit dat in het Telegraaf-artikel 'zelfs zomaar wordt gesteld dat cliënt Taghi de Nederlandse samenleving haat. Een zeer vreemde, lichtzinnige uitlating die de gehele samenleving tegen cliënt lijkt te moeten mobiliseren'.

Bekijk ook 'Aanjager' van moorden op broer kroongetuige en advocaat Derk Wiersum krijgt 6 jaar cel in Marokko

Contacten tussen Taghi en Mohammed B.

Volgens De Telegraaf zijn recent de beveiligingsmaatregelen ten aanzien van Amalia en Rutte aanzienlijk opgeschroefd, omdat rekening wordt gehouden met een poging tot ontvoering of het plegen van een aanslag. Daarnaast is justitie volgens de krant bezorgd over innige contacten tussen Ridouan Taghi en Mohammed B., die een levenslange gevangenisstraf uitzit wegens de moord op filmregisseur Theo van Gogh in 2004.

Taghi en B. zaten korte tijd bij elkaar gedetineerd in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Inmiddels is Mohammed B. overgeplaatst naar de terroristenafdeling in de Rotterdamse gevangenis De Schie. Volgens De Telegraaf corresponderen Taghi en B. met elkaar door via brieven koranverzen aan elkaar te sturen.

'Totale onzin dat er innig contact was'

"Het is totale onzin dat er een innig contact tussen Taghi en Mohammed B zou zijn geweest. Ze zagen elkaar niet", benadrukt Weski in haar reactie. "Ze hebben kort samen op een gang in de EBI gezeten. Cliënt Taghi heeft tot op heden in totale afzondering in de EBI doorgebracht, dus zonder contacten met andere gedetineerden. Alles bovendien steeds in het zicht van bewaarders en eveneens alles technisch zeer streng gemonitord."

Volgens de raadsvrouw is Mohammed B. bovendien niet overgeplaatst vanwege het contact met Taghi. "B. heeft zelf om overplaatsing gevraagd. Dit is uiteindelijk toegestaan."

Bekijk ook Ridouan Taghi veel strenger bewaakt in EBI door anonieme cipiers met bivakmutsen op

'Alle post wordt streng gecontroleerd'

Alle in-en uitgaande post wordt volgens Weski nog voor verzending of bezorging streng gecontroleerd door 'verschillende justitiële diensten'. "Bij twijfels wordt de verzending of uitreiking geweigerd. De post van of aan Mohammed B. is uiteindelijk toegestaan. Het aantal brieven in ruim 1 jaar is op 2 handen te tellen. Taghi zelf heeft slechts vier brieven geschreven."

De strenge controle op poststukken in de EBI is volgens Weski bovendien 'recent nog door de minister van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer bevestigd'. "Dat moet dus ook het Kamerlid (Ulysse Ellian van de VVD, red.) in het artikel weten, die allerlei opmerkelijke en ongefundeerde beschuldigingen maakt over Taghi en zich daarmee bemoeit met individuele lopende strafzaken."

Aangifte voorbereiden

Inmiddels bereiden advocaat Weski en Taghi een aangifte voor tegen de directie van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) te Vught. "Wij gaan aangifte doen tegen de EBI in verband met de verspreiding van desinformatie door EBI-personeel", vertelt Weski.

"Helaas moeten wij namelijk concluderen dat de berechting van verdachten tegenwoordig in groeiende mate wordt overheerst door dit soort publieke en ongefundeerde beschuldigingen. Vaak begeleid met Kamerleden die dan met dit soort berichten de afschaffing van de rechtstaat lijken na te streven."

Instanties kunnen niets zeggen

Een voorlichter van het ministerie van Justitie en Veiligheid laat weten: "Wij kunnen het bericht in de Telegraaf niet bevestigen dan wel ontkennen. Over beveiligingsmaatregelen rond personen doen wij nooit mededelingen."

Ook het Landelijk Parket van het OM zegt via een woordvoerder 'helemaal niets te kunnen zeggen' over de mogelijk toegenomen dreiging aan het adres van Amalia en Rutte.