De verdenkingen tegen advocaat Inez Weski zijn dusdanig, dat de strafpleiter veertien dagen langer in voorarrest moet blijven. Tijdens die periode zal ze doorlopend verhoord worden, denkt hoogleraar Sven Brinkhoff.

De Rotterdamse strafrechtadvocaat zit sinds haar arrestatie in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met de buitenwereld, alleen met haar eigen advocaat. Zelf wordt ze nu bijgestaan door twee strafpleiters.

Ernstige bezwaren

De 68-jarige Inez Weski werd afgelopen vrijdag aangehouden. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van lidmaatschap van een criminele organisatie die bezig is met internationale drugshandel en witwassen. Daarnaast wordt ze verdacht van het schenden van geheimen. Vandaag werd haar voorarrest verlengd met twee weken.

Zo'n besluit kan alleen worden gemaakt op basis van ernstige bezwaren, zegt hoogleraar strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam, Sven Brinkhoff. "De rechter heeft nu gezegd: op basis van wat er nu ligt, vind ik dat ze langer vastgehouden mag worden."

'Schuurt aan geheimhoudingsplicht'

Weski zou informatie van en naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught hebben doorgespeeld, de zwaarst beveiligde gevangenis van Nederland. Brinkhoff verwacht dat Weski 'doorlopend' aan verhoor worden onderworpen. En die zijn ingewikkeld voor haar, tot vandaag nog advocaat van Ridouan Taghi.

"Het schuurt natuurlijk aan haar geheimhoudingsplicht, want ze stond de hoofdverdachte bij. Het zou kunnen dat ze dingen wíl vertellen, maar dat niet kan. Het zal heel ingewikkeld manoeuvreren worden."

'Nog geen sprake van bewijs'

Ook het kantoor van Weski in Rotterdam werd afgelopen vrijdag doorzocht. "Er ligt belastende informatie tegen haar, anders zou er nooit tot een doorzoeking over worden gegaan", zegt hoogleraar Brinkhoff. "Maar we zullen nog heel lang in de verdenkingen-sfeer zitten. Er is absoluut nog geen sprake van bewijs".

De doorzoeking van Weski's kantoor kan ook zorgen voor onrust bij andere cliënten en die van haar zoon, die ook als advocaat werkt bij het kantoor en de door justitie gezocht 'Bolle Jos' bijstaat. "Er is natuurlijk heel veel vertrouwelijke info aanwezig in dat kantoor. Het is dan heel goed mogelijk dat je een glimp opvangt", zegt hoogleraar Brinkhoff.

'Voor vertraging zorgen'

Wat de gevolgen voor het Marengo-proces gaan zijn is nog onduidelijk. Hoogleraar Brinkhoff verwacht in ieder geval dat het proces vertraging oploopt. Het proces zit in de afrondende fase, maar de hoofdverdachte zit nu zonder verdediging. Als hij bijstand wil moet kijken of Weski's kantoor het gaat doen, of een ander kantoor.

"Het gaat sowieso voor vertraging zorgen", denkt Brinkhoff. Het vonnis van het proces staat gepland voor november dit jaar. "Hoogstwaarschijnlijk wordt dat vonnis op de lange baan geschoven". De zitting die deze week zou plaatsvinden, is inmiddels ook twee weken opgeschoven.