De omstandigheden waaronder Taghi in de EBI in Vught verblijft, zijn volgens zijn advocaat 'zeer zorgelijk en in strijd met nationale en internationale wet- en regelgeving'. Maar zolang hij een 'extreem vluchtrisico' vormt, verandert zijn situatie niet.

Of het nu gaat over zijn belminuten, een oom die niet op bezoek mag komen of een geweigerd gebedshorloge: Ridouan Taghi diende al tientallen klachten in over de wijze waarop hij wordt vastgehouden en behandeld in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Dat blijkt uit gerechtelijke uitspraken over procedures die Taghi heeft aangespannen bij de beroepscommissie van de RSJ, de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.

Strijd om te bellen

"Hij moet haast voor elke scheet procederen bij de beklagrechter", zegt Taghi's detentie-advocaat Thomas van der Horst. Beklagrechters houden toezicht op de uitvoering van straffen en beoordelen of beperkende maatregelen terecht zijn opgelegd aan gevangenen. Bijna alle verzoeken van Taghi worden afgewezen, maar een lang gevecht over zijn belminuten heeft hij wél gewonnen.

Vluchtgevaarlijke gedetineerden zoals Taghi hebben volgens het wettelijke reglement van de EBI recht op twintig persoonlijke belminuten per week. De gevangenisdirecteur gaf hem aanvankelijk toestemming om veertig minuten per week te bellen, maar dat is inmiddels teruggebracht tot dertig minuten. Die minuten zijn bedoeld voor gesprekken met familieleden en vrienden en staan los van de gesprekken met zijn advocaten: daar zit in principe geen tijdslimiet aan.

200 seconden per kind

Ridouan Taghi heeft zes grotendeels minderjarige kinderen, die in het buitenland wonen en niet op bezoek kunnen komen. Hij dient begin 2021 een verzoek in om te voldoen aan het 'recht op family life': hij wil iedere week tien minuten per kind bellen, plus tien minuten met zijn moeder. Dit verzoek wordt afgewezen en hij moet het blijven doen met dertig belminuten per week.

"Per week kan hij dus ieder kind 200 seconden spreken", zegt zijn advocaat Thomas van der Horst. "Dat is inclusief de tijd waarin de telefoon door de kinderen moet worden doorgegeven. Taghi kijkt tijdens het bellen constant op zijn horloge, om voldoende tijd voor ieder kind over te houden." Volgens Van der Horst is dit in strijd met het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Contact met familieleden

Ook worden strenge eisen gesteld aan de mensen die bij Ridouan Taghi op bezoek mogen komen. Een ex-zwager en een oom van Taghi worden geweigerd, omdat zij zich volgens het Gedetineerden Recherche Informatiepunt (GRIP) in het verleden schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten en hand- en spandiensten voor zijn criminele organisatie.

Een neef van Taghi werd begin oktober opgepakt in de EBI omdat hij de communicatie van de drugsbaron met de buitenwereld zou verzorgen. Hij kwam niet op bezoek als familielid, maar als advocaat van Taghi. Volgens het Openbaar Ministerie zou deze Youssef Taghi bezig zijn geweest een gewelddadige ontsnappingspoging uit de gevangenis voor te bereiden.

Incident in de Bunker

Ridouan Taghi doet ook pogingen om in contact te komen met zijn medeverdachten. Dit zou blijken uit een tot nu toe niet gepubliceerd rapport van het GRIP. Na een zitting in het Marengo-proces zou hoofdverdachte Taghi in het cellencomplex van de zwaarbeveiligde Bunker in Osdorp dit voorjaar door dichte celdeuren naar een medeverdachte hebben geschreeuwd.

Zijn advocaat stelt dat dit incident niets voorstelde: "Taghi zat in de cel beneden. De muziek stond keihard aan. Een medegedetineerde vroeg hoe het met hem ging. Hierop heeft Taghi alleen gezegd dat het goed met hem ging." Vervolgens wijst de advocaat nog maar eens op het zware EBI-regime: "Mijn cliënt mag niet luchten of sporten met medegedetineerden."

Moordopdrachten en bevrijdingspogingen

Politie en OM vrezen al sinds zijn geruchtmakende arrestatie in Dubai dat Ridouan Taghi nieuwe moordopdrachten verstrekt zodra hij in contact komt met medegedetineerden of met de buitenwereld. Daarom is hij direct in het zwaarste individuele regime van de EBI geplaatst. Sinds februari 2020 komt er bij de politie ook serieuze informatie binnen dat handlangers van Taghi een zeer gewelddadige bevrijdingspoging voorbereiden om hem uit de EBI te laten ontsnappen.

Taghi zelf is van mening dat hij door deze 'eenzame opsluiting' in een 'sociaal isolement' is geplaatst. "Cliënt wordt ongekend kort gehouden en verblijft veelal in volledig isolement", zegt advocaat Van der Horst. "Hoewel Taghi met name benadrukt dat hij niet op zoek is naar medelijden, acht ik de huidige detentieomstandigheden zeer zorgelijk en in strijd met nationale en internationale wet- en regelgeving."

Gebedshorloge

Naast de inperking van zijn contacten, heeft Taghi ook klachten ingediend over zijn medische behandeling in de EBI. Zo zegt hij dat hem na aankomst in de EBI 'geen passende zorg' wordt geboden. De topcrimineel kwam gewond aan in Nederland en claimt dat hij na zijn arrestatie in Dubai dagenlang zwaar mishandeld is. Naar eigen zeggen kreeg hij maandenlang geen (zware) pijnstillers en mocht hij geen eigen arts van buiten de gevangenis raadplegen.

Ook mocht Ridouan Taghi maandenlang niet met de imam in de gevangenis praten. Als zijn digitale gebedshorloge kapotgaat, mag hij geen nieuwe invoeren. Op zo'n horloge kon hij de gebedstijden aflezen. "Het recht op godsdienstvrijheid wordt met voeten getreden", zegt zijn advocaat hierover. Over deze kwestie en de kwestie van de eigen arts heeft Taghi overigens wél gelijk gekregen van de beklagrechter.

Reactie van ministerie

In een reactie laat een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie het volgende weten: "We doen geen uitspraken over individuele gedetineerden. Elke gedetineerde krijgt de medische zorg die noodzakelijk is. Als gedetineerden het niet eens zijn met besluiten die genomen worden, kunnen zij hierover een klacht indienen."