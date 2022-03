Kroongetuige Nabil B. had de afspraak met justitie dat zijn zeer belastende verklaringen pas na de arrestatie van kopstukken Ridouan Taghi en Saïd Razzouki bekend werden gemaakt. Dat zegt advocaat Derk Wiersum in een opname waarover EenVandaag beschikt.

'Het was de afspraak dat die deal in principe alleen geopenbaard zou worden als Ridouan Taghi en Saïd Razzouki binnen zouden zijn', zegt de inmiddels overleden Wiersum in het opgenomen evaluatiegesprek. 'Dat is een mondelinge afspraak geweest tussen ons en de officier van justitie die de deal sloot.'

'Er gaan lijken vallen'

Op het moment dat die overeenkomst gesloten werd, waren de twee hoofdverdachten namelijk nog voortvluchtig. Ook Nabil B. wilde absoluut niet dat zijn deal met justitie voor de arrestatie van Taghi bekend werd, zo heeft hij tijdens het Marengo-proces vaak benadrukt. 'Ik heb gesmeekt bij de zaaksofficier van justitie: doe het nou alsjeblieft niet, er gaan lijken vallen.'

Uiteindelijk zijn de verklaringen volgens Nabil B. in een veel te vroeg stadium naar buiten gebracht. Met name omdat volgens hem zijn familie nog niet veilig was. 'Op dat moment was er ook een dodenlijstje online gekomen, het beruchte Taghi-dodenlijstje, dat voor mijn familie als kanonnenvoer heeft gewerkt.'

Explosieve biecht

Oorzaak van de geweldsspiraal in het Marengo-proces is de voorlopige handtekening die Nabil B. in november 2017 zet onder een concept-overeenkomst met het Openbaar Ministerie. Voor hij een definitieve handtekening kan zetten onder zijn explosieve biecht over de moordbende van Taghi, moet deze nog worden getoetst door een onderzoeksrechter. In eerste instantie belanden Nabils verklaringen daarom in een kluis.

Maar dan wordt op 18 december 2017 Mohamed Razzouki opgepakt, de broer van hoofdverdachte Saïd Razzouki. Een prominent lid van de moordbende, volgens de recherche. Het OM besluit om de zeer belastende kluisverklaringen van Nabil B. tegen Razzouki in te zetten als bewijs.

Kluisverklaringen ingebracht in andere zaak

De kluisverklaringen van Nabil B. worden dus voor het eerst in de zaak tegen Mohamed Razzouki gebruikt. Maar officieel worden ze nog 'onthouden' aan deze verdachte en z'n advocaat. Razzouki en zijn raadsman weten dus niet dat er een kroongetuige is die verklaringen heeft afgelegd.

Derk Wiersum zegt hierover op de opname: 'En toen is er een balletje gaan rollen, waarin stukken onthouden werden. De rechter-commissaris heeft klaarblijkelijk vrij snel gezegd: dan heb je 3 maanden de tijd. Maar voor die eerste pro forma-zitting moeten die stukken er komen.'

Kroongetuige en advocaten niet ingelicht door OM

Zeer opvallend is dat de kroongetuige en zijn advocaten hier niet van op de hoogte zijn gesteld, aldus Derk Wiersum. Vlak na Kerst zet zijn client Nabil B. z'n definitieve handtekening onder de deal.

'Dus op het moment dat Nabil op 27 december 2017 tekent, weten wij niet dat er al stukken onthouden worden in een andere strafzaak en dat die stukken pas vrij komen als hij tekent', zegt Wiersum daarover op de opname.

Verklaringen naar buiten gebracht

Dit sluit aan bij wat Nabil B. bij de rechter heeft verklaard. 'Ik wist niet dat ze mijn stukken eigenlijk al hadden gebruikt. Dat was namelijk niet afgesproken. Ze hebben (...) besloten om Mohamed Razzouki aan te houden, zonder met mij te overleggen, omdat ze wisten dat ik dan niet zou tekenen.'

Uiteindelijk worden de verklaringen van Nabil B. inderdaad naar buiten gebracht op een voorbereidende zitting tegen medeverdachte Mohamed Razzouki. Nog geen week later wordt z'n onschuldige broer Reduan om het leven gebracht in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord.