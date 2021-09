Duizenden uitgelekte appjes geven een ontluisterend beeld van Nabil B., kroongetuige in het Marengo-proces tegen de bende van Ridouan Taghi. Is hij nog wel te vertrouwen? Voor zijn advocaat Peter Schouten bestaat daar geen twijfel over.

"Ik ben en zal altijd een boef blijven. Onthoud dat." Het is maar een van de berichten die het AD openbaar maakte. De appjes geven een beeld van B. als iemand die vooral handelt uit eigenbelang.

Artikel niet tegengehouden

Aan zijn rol als kroongetuige lijkt B. vooral zoveel mogelijk geld over te willen houden, en een zo laag mogelijke straf. Veel spijt van zijn criminele verleden is in de berichten niet te bespeuren. Een dag voor publicatie probeerde advocaat Schouten het artikel nog tegen te houden.

Mocht Nederland dit niet weten over zijn cliënt? "Waar het om gaat is dat er vijf uitlatingen in dat artikel stonden die tendentieus vals en onjuist waren. Die wilde ik eruit hebben. Die klopten niet en er waren ook geen bronnen voor. Dat is schadelijk voor de familie van Nabil en voor de kroongetuige zelf." De passages werden geschrapt, waarna Schouten met het artikel kon leven.

Justitie 'uitzuigen'

Volgens Schouten worden de appjes in de verkeerde context gepresenteerd. "Het ging niet over geld voor Nabil zelf. Alle berichtjes gingen over het zorgen voor goede beschermingsmaatregelen voor zijn familie." Toch zegt B. in een van de berichten dat hij 'justitie wil uitzuigen'. Valt dat wel te rijmen?

"Ook dat ging erover dat er zoveel mogelijk betaald moest worden voor beveiligingsmaatregelen", verklaart Schouten. "Die nog steeds niet duidelijk zijn en waar nog steeds allerlei gaten in zitten. Dat is wat bedoeld wordt. Ik vind het zelfs wel brutaal dat op deze manier dingen worden gepresenteerd, terwijl er al 3 mensen vermoord zijn en bescherming juist zo belangrijk is."

B. gaat gewoon door

Over de betrouwbaarheid van Nabil B. bestaat geen enkele twijfel, zegt zijn advocaat. De appjes veranderen daar niets aan: "Cliënt is buitengewoon betrouwbaar."

"Deze appjes hebben niets te maken met de kwaliteit van zijn eerdere verklaringen." B. gaat dan ook absoluut door als kroongetuige, zegt Schouten.

Verklaringen kunnen kloppen

Ook volgens strafrechtdeskundige Sven Brinkhoff kan B. door als kroongetuige. Verbaasd over de appjes is hij niet: "Als je je als overheid inlaat met criminelen, dan weet je dat je je in een wespennest begeeft. En wat de motieven zijn van iemand om hierin te stappen. Geld is een logisch voordeel."

Het maakt B. minder betrouwbaar, maar dat hoeft geen afbreuk te doen aan zijn rol als kroongetuige. "Nog steeds kunnen de verklaringen die zijn afgelegd over medeverdachten kloppen." Motieven om te getuigen maken volgens hem eigenlijk niet uit. "Het enige wat van belang is voor het strafproces is dat de verklaringen kloppen. De rechter moet daar aan het einde van de rit een oordeel over vellen."

'Zijn rol blijft cruciaal'

Brinkhoff verwacht dat de advocaten van de medeverdachten de appjes absoluut gaan gebruiken. "Zij zullen zeggen: 'Deze man verklaart altijd leugenachtig.' Maar het laatste woord is daar absoluut niet over gezegd. Hij blijft absoluut belangrijk. Zijn rol blijft cruciaal in deze zaak."

"In een ideale wereld zou je willen dat een kroongetuige 100 procent de waarheid spreekt. Maar in het echte leven werkt dat niet zo, dat hebben we ook in andere processen gezien. Cruciaal is dat wat ze verklaren in de strafzaak, dat dat klopt. En dat je kan vaststellen dat het klopt."