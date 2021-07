Journalisten en advocaten zullen uiteindelijk niet wijken voor geweld, zegt strafrechtadvocaat Jeroen Soeteman. Maar hij maakt zich wel degelijk zorgen: om collega’s, maar dat niet alleen. "Er zijn mensen die de rechtsstaat in het hart willen raken."

"Collega's reageren echt geschokt na de aanslag", vertelt voorzitter van de Vereniging van Strafrechtadvocaten Jeroen Soeteman. De aanslag op misdaadverslaggever Peter R. De Vries maakt in de beroepsgroep van strafrechtadvocaten veel los, zo blijkt uit emotionele berichten die hij zag in de whatsappgroep van de vereniging. Dat zijn collega's toegeven aan geweld, gelooft hij niet.

Niet de mond snoeren

In de periode na de moord op advocaat Derk Wiersum zat de angst er flink in bij veel strafrechtadvocaten. Wiersum stond kroongetuige Nabil B. bij in het proces tegen de bende van Ridouan Taghi. Sommigen twijfelden zelfs of ze wel door wilden gaan met hun vak. Het riep de vraag op of verdachten in grote processen nog wel een advocaat konden vinden. "Ik hoop niet dat dit betekent dat strafrechtadvocaten minder zaken willen doen", zegt Soeteman.

"Net als dat ik niet hoop dat er journalisten zijn die de processen niet meer willen verslaan", voegt hij er aan toe. "Ik heb het idee dat het vanuit beide beroepsgroepen wordt gezegd: 'Dit betekent niet dat we stoppen. Dit betekent niet dat er gewonnen wordt door mensen die proberen om bijvoorbeeld de journalistiek de mond te snoeren'."

Moord op Derk Wiersum

De moord op Derk Wiersum ligt bij veel collega-strafrechtadvocaten dus nog vers in het geheugen. Peter R. de Vries was afgelopen jaar de adviseur van dezelfde kroongetuige.

"Ik weet niet of de aanslag op Peter met deze zaak samenhangt", zegt Soeteman. "Wat ik wel wil zeggen is dat dit een aanslag is op de rechtsstaat. Peter R. de Vries is primair een journalist en journalisten moeten, net als strafadvocaten, rond strafprocessen hun werk kunnen doen zonder dat ze daarbij worden bedreigd."

Mensen nodig om trots op te zijn

"Ik denk dat strafrechtadvocaten niet zullen wijken voor geweld, hoe erg deze aanslag ook weer is", antwoord Soeteman op de vraag of de angst die leefde na de moord op Derk Wiersum met de aanslag op De Vries weer is aangewakkerd. "En ook journalisten laten zich niet uit het veld slaan door deze aanslag, dat is mijn stellige overtuiging."

"Maar we zijn ons wel bewuster geworden van de risico's", vervolgt hij. "En dat is met de aanslag op Peter R. nog maar eens bevestigd. Maar in onze rechtsstaat hebben we mensen nodig om trots op te zijn. Dat zijn ook journalisten."