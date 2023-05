Vijf verdachten van de moord op Peter R. de Vries zijn ook betrokken bij de zware mishandeling van een ex-zwager van Ridouan Taghi in mei 2021. De drugsbaron gaf daar opdracht voor vanuit de gevangenis. Dat melden bronnen dichtbij het opsporingsonderzoek.

Dit nieuwe bewijs tegen de groep verdachten is explosief te noemen. Naast moordmakelaar Krystian M. worden nu voor het eerst de vermoedelijke uitvoerders van de moord op Peter R. de Vries door de recherche rechtstreeks in verband gebracht met topcrimineel Ridouan Taghi.

Honkbalknuppel

In het vonnis tegen zijn neef en advocaat Youssef stelde de rechtbank eerder vast dat Ridouan Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught de opdracht gaf voor de mishandeling van zijn voormalige zwager.

Op 2 mei 2021 werd die door drie mannen met een honkbalknuppel in elkaar geslagen. Twee dagen later werd hij opnieuw mishandeld. Een poging tot moord in september 2021 mislukte.

'Opdrachten Taghi uitgevoerd'

De verdachten die volgens de recherche deze opdrachten van Taghi hebben uitgevoerd, blijken nu ook verantwoordelijk voor de moord op Nederlands bekendste misdaadverslaggever.

Al veel langer wordt vermoed dat de moord op Peter R. de Vries verband houdt met de zaak rond crimineel Ridouan Taghi. Tot nu toe ontbrak daarvoor hard bewijs. De Vries was vertrouwenspersoon van de kroongetuige in de zaak Marengo, Nabil B. Eerder werden de broer en advocaat van de kroongetuige vermoord.

Donkere wolk

Een prangende vraag hangt als een donkere wolk boven dit moordproces en is nog steeds niet beantwoord: gaf Ridouan Taghi mogelijk de opdracht voor de moord op Peter R. de Vries vanuit de EBI?

Volgens de recherche hebben de moordverdachten in de zaak van Peter R. de Vries in ieder geval wel 'in nauwe samenwerking en wisselende samenstelling' een belangrijke rol gespeeld bij 'meerdere pogingen de ex-zwager van Taghi zwaar te mishandelen, dan wel te doden'.

'Maak hem gehandicapt'

In opgenomen gesprekken tussen Ridouan en zijn advocaat Youssef in de EBI, in het najaar van 2021, zegt Taghi dat zijn ex-zwager 'gehandicapt' gemaakt moet worden omdat hij problemen had met de zus van Taghi. In de politiesystemen staat zijn voormalige zwager inderdaad geregistreerd in verband met huiselijk geweld en de mishandeling van Taghi's zus.

In het politieonderzoek 26Mandel naar de advocatenneef concludeert de politie 'dat de organisatie waarvan Ridouan Taghi en Youssef Taghi deel uitmaken, betrokken is bij de poging zware mishandeling/moord op de ex-zwager in september 2021, maar ook bij eerdere mishandelingen in mei 2021'.

DNA in auto Kamil E.

Uit nieuwe, ontsleutelde berichten en opgevraagde verkeersgegevens blijkt nu dat de Pool Kamil E. niet alleen de vluchtauto bestuurde tijdens de moord op misdaadjournalist De Vries. 2 maanden eerder zou hij volgens de politie ook de ex-zwager van Taghi zwaar hebben mishandeld.

Er is een DNA-spoor van Kamil E. gevonden in de auto die bij de mishandeling zou zijn gebruikt. De telefoon van E. straalt bovendien aan op een zendmast in Nieuwegein, de plek waar de mishandeling gebeurde. Ook een van de twee filmers die op 6 juli na de aanslag op de misdaadverslaggever schokkende beelden maakte, Erickson O., was op dat moment in Nieuwegein, zo concludeert de recherche.

Veroordeelde wapenhandelaar

O. werd tijdens de mishandeling aangestuurd door Divainy K., een veroordeelde wapenhandelaar. In april werd K. als negende verdachte voor de moord op Peter R. de Vries opgepakt. "Het beste is om met yzer (een pistool, red.) op hoofd te slaan en dan in de knie, hand en elleboog van dichtbij een schot te lossen", staat te lezen op een schermafbeelding die K. doorstuurde aan Erickson O. Die begreep het en schreef terug: "Dus zodra hij naar buiten komt, dan verneuken en verkloten met dingen?"

Moordmakelaar Krystian M. wordt door de politie bovendien al langer in verband gebracht met het aansturen van een andere poging om de ex-zwager te mishandelen en mogelijk zelfs te doden. Ook een andere neef van Taghi, Jaouad F., zou bij die poging betrokken zijn geweest.

Ridouan Taghi woedend

Dit plan mislukte in september 2021. In Lopik lukte het een aantal mannen niet om het voormalige familielid pijn te doen. Ridouan Taghi was er woedend over. Zo bleek toen de politie stiekem beelden maakte van een bezoek van zijn advocatenneef aan de EBI op 24 september 2021.

Tijdens die ontmoeting in de gevangenis schreef Taghi een bericht aan zijn neef Jaouad F., die hij via Youssef eerder al opdracht had gegeven om uitvoerders te regelen voor de mishandeling: "Die hond niet invalide, niks: 3x fout. Hoe dom kun je zijn? (...) Denk verder na dan je neus (...) je brengt iedereen in gevaar."