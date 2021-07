Misdaadverslaggever Peter R. de Vries werd dinsdagavond 6 juli neergeschoten in Amsterdam en raakte daarbij zwaargewond. Het schietincident gebeurde rond 19.30 uur in de Lange Leidsedwarsstraat, in de buurt van het Leidseplein. Daar zit de studio van RTL Boulevard, waar De Vries dinsdagavond aanwezig was.