Het is een melding die ze nooit zal vergeten. Op 6 juli 2021 is Melissa kort na de moordaanslag de eerste politieagent bij een zwaargewonde Peter R. de Vries. Minutenlang reanimeert ze de misdaadverslaggever. "Ik zag meteen dat het heel ernstig was."

De aanslag op Peter R. de Vries is komende zaterdag precies 3 jaar geleden. Heel Nederland rouwde massaal om het verlies van de bekende misdaadverslaggever. Op Melissa, die al 10 jaar werkzaam is als agent aan politiebureau Lijnbaansgracht, maakt de moord diepe indruk. Vooral omdat ze Peter R. de Vries persoonlijk kende. "Ja, dat doet echt wel wat met je. "

Oogje in het zeil

Tijdens haar werk komt Melissa de misdaadverslaggever regelmatig tegen. "We wisten natuurlijk dat er een dreiging op zijn leven zat. Dus als politie hielden we regelmatig een oogje in het zeil als hij bij RTL Boulevard was geweest. Helaas waren we er die avond niet."

Haar dienst zit er op 6 juli 2021 bijna op, als er iets na half acht een alarmerend bericht komt vanuit de meldkamer: er is zojuist geschoten in de Lange Leidsedwarsstraat. Op straat zou een zwaargewond slachtoffer liggen. Melissa rijdt op dat moment samen met haar collega Matthijs net het Leidseplein op. "We waren 39 seconden na de melding ter plaatse."

Geen tijd voor kogelvrije vesten

Tijd om zware kogelvrije vesten aan te doen is er niet. De schutter, Delano G., heeft Peter R. De Vries dan net met meerdere kogels neergeschoten. "Toen ik eenmaal bij hem was, heb ik meteen mijn mes gepakt en zijn blouse opengesneden om te kijken of hij schotwonden had. Ik had geen pols. Tijdens het reanimeren zag ik dat hij in zijn hoofd was geraakt. Dat is altijd ernstig."

Minutenlang reanimeert Melissa de zwaargewonde misdaadverslaggever. Al snel zijn ook ambulances ter plaatse. Melissa krijgt daarna de opdracht om de ambulance met Peter R. de Vries te begeleiden naar het ziekenhuis. "We zijn met hoge snelheid richting VU medisch centrum gaan rijden. Daar hebben we op de intensive care Peter bewaakt. Er zijn toch meerdere ingangen in zo'n ziekenhuis. Je houdt er rekening mee dat er nog iemand komt om de klus af te maken."

Bron: EenVandaag Melissa heeft een tatoeage op haar been laten zetten met de lijfspreuk van Peter R. de Vries

Eerbetoon met bloemen

9 dagen lang vecht Peter R. de Vries voor z'n leven in het ziekenhuis. Maar waar iedereen voor vreest, gebeurt toch op 15 juli: de misdaadverslaggever overlijdt aan zijn verwondingen. "Daarna ben ik met mijn collega's bloemen gaan leggen in de Lange Leidsedwarsstraat", vertelt Melissa. "Om een eerbetoon aan hem te maken."

De agente heeft Peter R. de Vries in de maanden voor zijn dood een paar keer gesproken. "Ik fietste dan achter hem aan als hij de studio uit kwam. Peter vroeg aan mij: "U bent hier vast niet toevallig?" Ik zei: meneer De Vries, het hele leven berust op toevalligheden."

Transvrouw

Tijdens dat gesprek was Peter R. de Vries ook even verbaasd, vertelt Melissa. "Ik ben een transvrouw, dus mijn stem matchte niet helemaal. Nou, dat vond Peter wel bijzonder. Hij zei tegen me: 'Het is een groot goed dat jij bij de politie werkt. Dat is goed voor de diversiteit'. Peter vond het mooi dat mensen zoals ik ook gewoon een kans krijgen bij de politie."

Het is de reden dat Melissa besluit om na het overlijden dezelfde tatoeage te laten zetten als de misdaadverslaggever. Met de tekst: On bended knee is no way to be free. "Ik heb best veel tegengas gekregen in mijn leven. Net als Peter, ben ik ook nooit op mijn knieën gaan zitten. Ik heb nooit gebogen en ben gewoon mezelf gebleven. Ik denk dat Peter ook zo was."