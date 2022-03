De Amsterdamse politie stelde eind juni voor om Peter R. de Vries te volgen met camera's, of hem door een agent in burger te laten observeren op zijn route naar de televisiestudio. Dat blijkt uit het verhoor van een beveiliger van RTL Boulevard.

Het verhoor, in handen van EenVandaag, laat nog duidelijker zien wat er gebeurde in aanloop naar en op de dag van de moord op Peter R. De Vries.

Gevolgd na de uitzending

Op maandag 28 juni, 8 dagen voor de aanslag, werden de beveiligers van RTL Boulevard gewaarschuwd. Peter R. de Vries werd na de uitzending gevolgd tot aan de parkeergarage waar hij die avond zijn motor wilde pakken.

Verschillende getuigen verklaren dat het ging om een man met Oost-Europees uiterlijk, een tattoo in zijn nek en een pet op zijn hoofd.

Bron: EenVandaag Peter R. de Vries op weg naar de parkeergarage op 28 juni

Beveiliging dacht dat er iets zou gebeuren

Een van de beveiligers verklaarde hierover vlak na de moord bij de politie: "Wij dachten toen dat er iets zou gaan gebeuren. (...) Ik heb contact opgenomen met de wijkagent (...)" De beveiliger stuurt in zijn whatsapp-bericht: 'De man gedroeg zich apart door Peter goed in de gaten te houden en vervolgens toen Peter de parkeergarage in liep voor de deur te wachten en kijken.'

De wijkagent reageerde ook telefonisch op de melding, vertelt de beveiliger aan de recherche, te lezen in zijn verhoor. "De wijkagent opperde dat er bij een volgende keer meegekeken kon worden via camera's of dat een politieagent in burger zou kunnen observeren."

'De Vries vond meelopen onnodig'

Het is tot nu toe onbekend of deze extra maatregelen ook daadwerkelijk zijn ingezet. De volgende dag, dinsdag 29 juni, was De Vries opnieuw te gast in het programma.

De beveiliger vroeg hem die avond of hem iets was opgevallen op weg naar de studio. "Peter zei dat hij er normaal best scherp op is, maar dat het hem nu niet was opgevallen. Ik zei tegen hem dat we wel met hem mee zouden kunnen lopen, maar Peter wilde dat niet. Dit zou volgens hem nog meer opvallen en hij vond het onnodig."

Onderzoek loopt

Peter R. de Vries werkte sinds de zomer van 2020 als vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B., die zeer belastende verklaringen heeft afgelegd in het liquidatieproces tegen de bende van drugsbaron Ridouan Taghi.

Hoe het kan dat een ogenschijnlijk onbeschermde Peter R. de Vries werd neergeschoten in hartje Amsterdam, kon de Amsterdamse politiechef Frank Paauw eerder tegenover EenVandaag niet beantwoorden: "De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) doet daar nu onderzoek naar. Ik zou hen voor de voeten lopen als ik hier antwoord op ga geven", zei Paauw, die ook landelijk portefeuillehouder Bewaken en Beveiligen is.

Anonieme ooggetuigen

De bekendste journalist van Nederland werd uiteindelijk op dinsdag 6 juli met meerdere kogels geraakt door de 22-jarige Delano G. Iets voor half 8 liep Peter R. de Vries via de achteruitgang van de studio van RTL Boulevard naar de parkeergarage.

Delano G. wachtte op zijn doelwit op een trappetje, zo vertellen anonieme ooggetuigen tegen de politie. Ook dit is te lezen in het strafdossier: "Omstreeks 19.15 zag ik een jongeman op een trappetje zitten (...) Deze man viel mij op, ik had er een slecht gevoel bij."

'Bewust niet meer gekeken'

Opvallend is dat deze getuige de moord zo'n beetje voor z'n ogen zag voltrekken: "Ik zag dat de voor mij bekende Peter R. de Vries kwam aanlopen. Toen Peter de man op het trappetje voorbij was gelopen zag ik direct daarna dat de man op de trap een grijpende beweging maakte met zijn armen."

De getuige besloot naar binnen te gaan en zich op te sluiten op de wc. "Terwijl ik naar de wc rende hoorde ik drie schoten. Ik heb bewust daarna niet meer gekeken."

Beveiliger sprak nog met De Vries

De beveiliger van RTL Boulevard sprak die avond ook nog met Peter R. de Vries, als deze vlak voor de uitzending nog even de krant leest. Na afloop hield de beveiliger zoals altijd de deur open voor de misdaadjournalist, en zei: "Let niet op de rommel, Peter." Daarna keek hij De Vries nog minutenlang na.

Enkele minuten later stond opeens een medewerker van het programma voor zijn neus, verklaart hij. "Ik denk dat diegene toen heeft gezegd: 'Peter is neergeschoten'. Ik zag dat diegene helemaal wit was." De beveiliger rende naar de parkeergarage. "Toen ik daar aankwam, zag ik al dat er agenten bezig waren Peter te reanimeren. Ik herkende hem meteen."