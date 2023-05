Delano G., de vermoedelijke moordenaar van misdaadverslaggever Peter R. de Vries, is pas op de dag zelf, een paar uur voor de liquidatie, ingeschakeld. Dat gebeurde nadat verdachte Konrad W. de moordklus in de ochtend van 6 juli 2021 weigerde.

Dat blijkt uit nieuwe, ontsleutelde telefoonberichten, melden bronnen dichtbij het politieonderzoek. Konrad W. werd uiteindelijk in september 2022 in Polen aangehouden. Het OM ziet volop bewijs voor de betrokkenheid van deze Konrad W. bij de moord op Peter R. de Vries. Hij zou de vluchtauto en de wapens mede hebben geregeld en een Google Pixel-smartphone hebben gebruikt waarmee werd gecommuniceerd op de dag van de moord.

Voorbereidingen op 5 juli

Uit nieuwe, ontsleutelde berichten uit deze telefoon blijkt volgens de recherche dat Konrad W. de moord aanvankelijk zou uitvoeren. Al op 5 juli 2021 werden er namelijk door hem en chauffeur Kamil E. voorbereidingen getroffen en wapens geregeld.

Dat blijkt volgens de bronnen ook uit verkeersgegevens die door de politie zijn geanalyseerd. Peter R. de Vries was die maandag echter niet aanwezig in de RTL Boulevard studio.

Huurmoordenaar trekt zich terug

De volgende ochtend, dinsdag 6 juli, trekt Konrad W. zich opeens terug als huurmoordenaar, zo is te lezen in de berichten die hij stuurt aan moordmakelaar Krystian M. Konrad W. heeft er de hele nacht over nagedacht. Maar een liquidatie 'zonder demper is echt een linke boel', schrijf hij. Ook wist Konrad helemaal niet dat het doelwit 'midden in het centrum' van Amsterdam zou moeten worden vermoord.

Het verklaart ook waarom het DNA van Konrad W. zat op zowel het omgebouwde alarmpistool waarmee De Vries is doodgeschoten, als op de pistoolmitrailleur die kort na de moord in de vluchtauto is gevonden.

Nieuwe schutter snel gevonden

Om 11.38 uur belt Krystian M. vervolgens met Delano G., vermoedelijk met de vraag of hij bereid is de moord op Peter R. de Vries uit te voeren. Want vijf minuten later meldt deze moordmakelaar aan Konrad W. dat hij iemand anders heeft gevonden voor de liquidatie. De wapens en Google Pixel smartphone worden door W. overgedragen aan Kamil E. en Delano G., het uiteindelijke vermoedelijke moordduo.

Delano G. vraagt in de berichten die nu zijn ontsleutelt ook 'tot waar ze moeten rijden voor ze hem (de vluchtauto) gaan branden'. Krystian M. laat weten dat ze 'na het werk' richting Rotje (Rotterdam) moeten rijden en dan de auto in brand moeten steken. Delano G. laat weten dat hij een mooie plek heeft, bij een afgelegen bos.

'Het moet vandaag'

Bovendien laat Delano G. enkele uren voor de liquidatie aan de moordmakelaar weten zeer vastberaden te zijn. Ook als er 'blauw staat' (vermoedelijk politie) zal hij het gewoon doen: "Het moet vandaag, anders krijgen we problemen."

Nederlands bekendste misdaadverslaggever wordt uiteindelijk op 6 juli 2021 om half acht neergeschoten. Ruim een week later overlijdt Peter R. de Vries aan zijn verwondingen. Op 13 juni houdt de rechtbank opnieuw een voorbereidende zitting in de zaak.