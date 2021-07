Peter R. de Vries wilde geen zware beveiliging, ondanks zijn rol als vertrouwenspersoon van de kroongetuige in de Marengo-zaak, dat al mensenlevens kostte. "De impact is hoog", zegt persoonsbeveiliger Rico Briedjal. "Ik kan me voorstellen dat je weigert."

Briedjal werkte jarenlang voor de DKDB, de dienst die in Nederland is belast met het beschermen van personen, objecten en evenementen. "Beveiliging is heel intensief", zegt veiligheidsdeskundige Briedjal. "Het is een enorme inbreuk op de persoon."

'Hoge impact op je privéleven'

Peter R. de Vries werd gisteravond neergeschoten in Amsterdam nadat hij de studio van RTL Boulevard verliet. De politie arresteerde later op de avond een drietal verdachten, waarvan er nu nog twee vastzitten. Het gaat om een man uit Tiel en uit Maurik. In de woningen van beiden mannen zijn huiszoekingen gedaan. Over de beveiliging van De Vries wilden het Amsterdamse OM, de politie en burgemeester Halsema geen uitspraken doen.

Bekend is dat De Vries geen zware beveiliging wilde. De misdaadjournalist was de laatste jaren betrokken bij verschillende spraakmakende rechtszaken, zoals het omvangrijke Marengo-proces. Eerder werden misdaadjournalisten Paul Vugts en John van den Heuvel intensief beveiligd. "Het heeft een hele hoge impact op je privéleven", zegt Briedjal. "In het geval van De Vries is zijn werk precair en vertrouwelijk". Briedjal kan zich voorstellen dat je dan de zware maatregelen weigert.

Gedwongen beveiligen

Je kunt iemand wel gedwongen beveiligen, maar dat heeft dan te maken met de functie die iemand bekleedt. "Dat betekent dan niet dat de persoon beschermd wordt, maar de functie dan beschermd moet worden." Het kabinet en het Koninklijk Huis noemt Briedjal als voorbeeld. "Die kunnen dat niet weigeren."

Iemand als Peter R. De Vries valt niet in die categorie. "Dat zijn uiteindelijk privépersonen met een publieke functie en die werken niet voor de overheid", zegt hij. "Dan heb je meer recht om beveiliging te weigeren." Maar hij heeft het zeker aangeboden gekregen, denkt Briedjal.

Verschillende niveau's van beveiliging

Iemand beveiligen kan op verschillende niveaus. "Eigenlijk is het allerbeste in anonimiteit", vertelt hij. Maar als het gaat om dreiging tegen het leven, dan worden het al gauw stevige maatregelen. Het stelsel werkt goed, zegt Briedjal.

"Je zult altijd zien dat er haperingen zijn binnen zulke grote omvangrijke klussen die er draaien", vertelt hij. Je kunt simpelweg niet iedereen beveiligen. "Maar de kans en de waarschijnlijkheid wordt goed beoordeeld en op basis daarvan worden de maatregelen toegepast."

Ten koste van politiewerk

"Als je door de staat wordt aangewezen, dan kun je beveiliging krijgen", vertelt hij. De voormalig persoonsbeveiliger ziet dat de dreiging rond mensen in een publieke functie is toegenomen. "Advocaten, rechters en officieren van justitie zijn er bijgekomen", zegt hij. "Dat vraagt enorm veel capaciteit en een verhoogde werkdruk."

Het gaat volgens hem ten koste van het politiewerk, maar ook van de kwaliteit van het werk. "Niet iedereen is meer op het allerhoogste niveau opgeleid, maar dat wordt wel van mensen verwacht."

Psychologisch effect

Het Stelsel Bewaken en Beveiligen is ingesteld na de moord op politicus Pim Fortuyn. Sindsdien wordt er, naast concrete dreiging, ook gekeken naar mogelijke risico's. Als beveiliger heb je maar één taak, vertelt Briedjal: "Het voorkomen van ernstige omstandigheden." "Je zal daarom proactief rond iemand aanwezig zijn. Dat is bij de een op wat grotere afstand dan de ander. Dat is je opdracht."

Niet alleen het beveiligd worden, maakt grote impact. Maar ook als het eenmaal stopt. En daar zou meer rekening mee gehouden kunnen worden, vindt hij. Het afbouwen kent volgens hem namelijk een psychologisch effect. "Waar je gewend bent dat er iemand achter je aanloopt, moet je opeens zelfstandig om je heen kijken."