De familie van kroongetuige Nabil B. vindt het van het 'allergrootste belang' dat er zo snel mogelijk een structurele oplossing komt voor hun beveiliging. Inhoudelijk willen zij nu 'nog niet' reageren op het nieuws dat hun beveiliging wordt overgedragen.

Dat laat een anoniem familielid vandaag weten aan EenVandaag. "Voorop staat dat het voor mij en mijn familie nu echt van het allergrootste belang is dat er zo spoedig mogelijk een structurele oplossing komt en dat wij als familie van Nabil B. daadwerkelijk veilig zijn."

Taken 'op korte termijn' overdragen

Uit een vertrouwelijke brief waaruit de Volkskrant en Het Parool citeren en die ook in handen is van EenVandaag, blijkt dat hoofdofficier van justitie van het Openbaar Ministerie Midden-Nederland, Rutger Jeuken, zijn taken 'op korte termijn' overdraagt. Hij is nu nog verantwoordelijk voor de veiligheid van de familie van kroongetuige Nabil B., maar zal dat straks niet meer zijn.

De brief volgt op een noodkreet van een anoniem familielid waarin de hoofdofficier 'met klem' wordt geadviseerd zijn taken over te dragen. Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) adviseerde dat begin deze maand in een vernietigend rapport over de moorden op de broer van Nabil B., zijn advocaat Derk Wiersum en zijn vertrouwensadviseur Peter R. de Vries.

Kritiek op Openbaar Ministerie

Het OVV-rapport liet zien dat er fout op fout werd gemaakt in de beveiliging van de drie. Een van de conclusies was dat het huidige stelsel Bewaken en Beveilig niet voldoet en hervormd moet worden. "Een belangrijke aanbeveling van de OVV is om het stelsel van Bewaken en Beveiligen centraal op één landelijk niveau te organiseren", schrijft Jeuken in de brief. "Dat betekent dat de gezagsrol over het stelsel Bewaken en Beveiligen buiten het OM bij een andere organisatie wordt belegd."

Justitie onderschrijft die aanbeveling, stelt hij. "En meent dat het daarom goed zou zijn om niet alleen centraal, maar ook lokaal de verantwoordelijkheid over het gezag van bewaken en beveiligen buiten het OM te plaatsen." Twee andere hoofdofficieren gaan op 'korte termijn' een transitieprogramma opstarten, schrijft Jeuken.

Familie vreest voor meer slachtoffers

In de noodkreet die een anoniem familielid op 6 maart schreef aan het OM, staat dat de familie van kroongetuige Nabil B. zich niet veilig voelde en voelt onder het gezag van hoofdofficier Jeuken. "Wij voelen niet alleen angst voor de dreiging vanuit het criminele samenwerkingsverband, maar ook voor u als verantwoordelijke van het OM die de verantwoordelijkheid draagt voor onze veiligheid."

"Wij vrezen dat onder uw hoede en verantwoordelijkheid er wederom een onschuldig slachtoffer zal vallen." Volgens het familielid draagt Jeuken de verantwoordelijkheid voor alle misstanden, incidenten en falende beveiliging die de afgelopen jaren plaatsgevonden hebben. "Rondom de beveiliging van de familieleden van Reduan en de kroongetuige in het Marengo-proces."

'Niet stoïcijns doorgaan'

Een vierde slachtoffer acht het anonieme familielid aannemelijk en realistisch. Het familielid besluit de brief door 'met klem' te adviseren dat Jeuken zijn taken overdraagt aan een andere 'collega of instantie'. "Het kan niet zo zijn dat u stoïcijns doorgaat met wat u al deed."

Hiermee refereert het familielid aan de uitspraak die de hoogste OM-baas, Gerrit van der Burg, in Nieuwsuur deed op de avond na het verschijnen van het snoeiharde OVV-rapport. Een week na dit interview kwam justitie alsnog terug op die reactie door aan te geven onvoldoende recht te hebben gedaan aan het verdriet van de nabestaanden.