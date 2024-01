Kroongetuige Nabil B. stuurde eind 2017 vanuit zijn gevangeniscel explosieve chatberichten aan de voortvluchtige drugsbaron Saïd Razzouki. Dat blijkt uit nieuwe ontsleutelde berichten, ingezien door EenVandaag. "Ik hoop dat u snel resultaat heeft."

De chats van Nabil B. zijn verstuurd tussen 20 en 23 december 2017 met een versleutelde PGP-telefoon, terwijl hij in de gevangenis zat. De berichten zijn recent pas ontsleuteld na nader onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Uit de chats blijkt dat de latere kroongetuige Nabil B. Marengo-verdachte Saïd Razzouki aanhitst om heftig geweld te gebruiken.

Aanslag op boezemvriend

In de berichten spreekt Nabil B. over de poging zijn boezemvriend Mohamed 'Mo' Razzouki van het leven te beroven. Die wordt op 18 december 2017 beschoten in de Utrechtse wijk Overvecht, maar wonderlijk genoeg overleeft hij de liquidatiepoging. Agenten treffen 28 kogelhulzen aan.

Mo Razzouki is tevens de broer van de dan nog voortvluchtige drugsbaron Saïd Razzouki, die volgens het Openbaar Ministerie (OM) samen met Ridouan Taghi aan het hoofd stond van de moordbende. Tegen zowel Mo als Saïd Razzouki is levenslang geëist door justitie.

'Hoerenzonen van Chengachis'

"Bent u al wat verder broer, met uw onderzoek?", vraagt Nabil B. aan Saïd Razzouki, doelend op de daders die zijn broer Mo hebben beschoten. "Bent u het met me eens dat de focus op die hoerenzonen van de Chengachis ligt?"

Daarmee bedoelt hij de familie Chengachi, een beruchte Utrechtse criminele familie. Nabil B. was als spotter actief voor Taghi en observeert doelwitten voor de bende. Na een moordopdracht van Taghi schieten huurmoordenaars in januari 2017 per ongeluk Hakim Chengachi dood in Overvecht.

Nabil B. zit klem na vergismoord

Na de vergismoord op Hakim komt Nabil B. onder flinke druk te staan van de familie Chengachi, die opheldering van hem eisen omdat ze erachter komen dat Nabil B. betrokken is geweest bij het regelen van een vluchtauto. Een paar dagen later besluit Nabil B. om naar de politie te stappen.

In het diepste geheim legt hij vervolgens tientallen zeer belastende verklaringen af, in ruil voor strafvermindering en een nieuwe identiteit. Vanuit de gevangenis communiceert hij met verschillende telefoons nog veelvuldig met z'n criminele vrienden.

'Gaat lastig worden'

Vlak voor Nabil B. officieel een deal sluit met het OM raakt Mo Razzouki dus zwaargewond bij een aanslag. Saïd Razzouki laat Nabil B. weten dat hij druk bezig is te achterhalen wie er op zijn broer geschoten heeft: "We sluiten niks af waar het vandaan zou komen. Ik moet tenminste wat bewijzen hebben voor ik aan iets ga beginnen."

Nabil B. laat Saïd Razzouki vervolgens weten: "Dan gaat het lastig worden broer. Dan hoop ik inshallah (een Arabische term die zoiets betekent als 'als God het wil', red.) dat u snel resultaat heeft. Want dit is stress, dan beter mensen inladen en martelen."

Wraak nemen op familie

In zijn berichten zegt Nabil B. dat de Chengachi's achter de aanslag op Mo Razzouki zitten, omdat ze wraak willen voor de dood van Hakim. "Ze zijn bloeddorstig geworden", zegt hij over de criminele familie.

Saïd Razzouki reageert vastbesloten en zegt wraak te zullen nemen voor de mislukte liquidatiepoging: "Ik ga zorgen dat ik weet wie achter de actie zit en de hele kk familie van hem opruimen." Nabil B. reageert enthousiast: "Inshallah broer! Inshallah!!"

Kroongetuige zweeg over telefoons

Over het bezit van het PGP-toestel en een iPhone heeft Nabil B. tijdens het Marengo-proces altijd gezwegen. Pas toen hij er tijdens een verhoor door een medeverdachte en zijn advocaat mee werd geconfronteerd, gaf hij toe dat hij de telefoon had gebruikt.

Daarna gaf de kroongetuige de telefoon aan de recherche, maar het OM liet al snel weten dat het niet was gelukt om nog communicatie terug te halen. Recent is het dus wel gelukt om de berichten te ontsleutelen.

Berichten zijn saillant

De nieuwe berichten zijn bijzonder saillant te noemen. Nabil B. is als spijtoptant door het OM juist ingezet om een einde te maken aan een reeks liquidaties, maar blijkt in deze nieuwe berichten zelf aan te zetten tot ontvoering en marteling.

Dat roept een aantal prangende vragen op. Heeft Nabil B. zich mogelijk schuldig gemaakt aan strafbare feiten, door opdracht te geven om mensen te ontvoeren en te martelen? En waarom is deze communicatie nu pas ontsleuteld, ruim 6 jaar later?

Wist OM van deze berichten?

Niet duidelijk is bovendien of het OM op de hoogte was van deze communicatie tussen Nabil B. en Saïd Razzouki. Ook dat laatste is van belang, omdat een spijtoptant volledige openheid moet geven over zijn criminele verleden en de delicten die hij heeft gepleegd, naast de belofte zich niet schuldig meer te maken aan nieuwe strafbare feiten.

Onno de Jong, de advocaat van kroongetuige Nabil B., laat weten niet te willen reageren.