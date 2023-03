Eindelijk erkenning voor wat ons is overkomen. Dat zeggen de nabestaanden van Reduan op het snoeiharde OVV-rapport over de beveiliging van personen rondom het Marengo-proces. De broer van kroongetuige Nabil B. werd in 2018 doodgeschoten in Amsterdam.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) deed onderzoek naar de drie moorden in de omgeving rond kroongetuige Nabil B.: zijn broer Reduan, zijn advocaat Derk Wiersum en zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries. Het oordeel van de onderzoekers over de beveiliging en bewaking van de drie is vernietigend. Volgens de onderzoekers zijn er grote fouten gemaakt.

'OM is nalatig geweest'

"Het rapport bevestigt wat wij al vanaf het begin weten: het kroongetuige-systeem voldoet niet, brengt onschuldige levens in gevaar en het Openbaar Ministerie is nalatig geweest aangaande onze veiligheid", zegt de familie.

Dat heeft zeer grote gevolgen gehad, schrijven ze. "Wij zijn allereerst drie mannen verloren die ons dierbaar waren", staat in de verklaring. "Maar ook onze zorgvuldig opgebouwde levens zijn verwoest. Wij hebben na al die jaren nog steeds geen uitzicht op een veilig, sociaal en zinvol leven."

In de steek gelaten

De nabestaanden voelen zich al jaren in de steek gelaten door het Openbaar Ministerie en de Staat, laat ze weten. "Wij doen een dringend beroep op de minister van Justitie en Veiligheid om het rapport de urgentie te geven die het verdient."

Ze vinden dat het kroongetuige-systeem aan herziening toe is. "Het huidige systeem is onmenselijk en kost mensenlevens."

'Er mogen niet meer slachtoffers vallen'

"Er mogen niet meer slachtoffers vallen en bovendien mag niemand ons lot wachten", stellen ze.

"Wij hopen dat de minister in dit rapport aanleiding ziet om ons een oplossing te bieden voor de situatie waar wij ons nog steeds in bevinden, zodat onze levens enigszins perspectief zullen krijgen."

Bekijk ook Tientallen officieren van justitie willen minder herkenbaar zijn in grote strafzaken vanwege dreigingen

Geraakt door inzet

Het Openbaar Ministerie heeft de drie moorden volgens de familie niet willen onderzoeken. Ze zijn advocaat Royce de Vries, zoon van Peter R. de Vries, en zijn kantoorgenoot Annemiek van Spanje erg dankbaar. "Zonder hen was een uitgebreid onderzoek niet tot stand gekomen."

Aanvankelijk wilde de minister alleen onderzoek laten doen naar de moord op Peter R. de Vries. Door druk van zijn zoon Royce en zakenpartner is het onderzoek naar de moorden op Reduan en Wiersum er alsnog gekomen. "We zijn geraakt door de wijze waarop zij zich voor ons hebben ingezet, juist nadat wat hen is overkomen."