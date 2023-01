Er komt een nieuwe rechtszaal in de EBI Vught. Zware criminelen hoeven dan minder vaak vervoerd te worden. Voor ondernemers rondom de justitiebunker in Amsterdam-Osdorp kan het niet snel genoeg gaan. Ze zijn klaar met de zware beveiliging voor de deur.

"De heren zijn er ook weer vroeg bij. Daar bij die partytent bij de Mediamarkt zit het droneteam. Ze hebben hier de hele dag een drone in de lucht hangen voor een overview. En daar verderop komt het eerste pantservoertuig", vertelt Martijn Wolfs die zich met zijn bedrijf tegenover de bunker in Amsterdam-Osdorp in zwaarbeveiligd gebied bevindt.

Marengo-proces tegen Taghi

Wolfs handelt in Amerikaanse pick-up trucks. Tegenover zijn bedrijf vindt in de zwaarbeveiligde bunker het Marengo-proces plaats tegen Ridouan Taghi.

Vandaag staat in het teken van het pleidooi van een van de bendeleden van Taghi. Militaire en politieagenten staat weer vroeg in de straat, met hun arsenaal aan beveiligingsapparatuur, -hekken, en -regels.

Bevrijdingsactie

"Zo lopen ze in Kiev niet rond", zegt Wolfs licht grappend over de militairen die van top tot teen bewapend zijn. "Je ziet nu dat ze de auto's gaan inspecteren op bommen."

De wijkagent heeft eerder contact gehad met de ondernemers rondom de bunker, vertelt Wolfs. "Die gaf echt aan dat we voorzichtig moeten zijn met die mannen. Ze staan op het scherpst van de snede, want ze verwachten echt dat er een keer een bevrijdingsactie komt. Toen dacht ik wel: dat is lekker, dat gebeurt dan bij mij voor de deur."

Onbehagelijk gevoel

Wolfs merkt dat klanten en collega's er moeite mee hebben dat er elke zittingsdag zulke zware beveiliging is rondom de bunker. "Ze staan echt met hun vinger aan de trekker", zegt hij over de militairen.

Omdat er zoveel wegen van en naar het bedrijventerrein zijn afgesloten op zittingsdagen kan Wolfs bijna geen proefritten maken met klanten. Op elke kruising komt hij politie en defensievoertuigen tegen. Hij kan alleen terug naar zijn bedrijf tussen de langsrijdende konvooien voor. "En dat diverse malen in de week."

'Eigen' rechtbank in EBI Vught

Maandag werd bekend dat de EBI in Vught een eigen rechtszaal krijgt. Dan hoeven zwaarbeveiligde gevangenen niet altijd meer de gevangenis uit, maar kan het proces in de gevangenis plaatsvinden. In Vught zitten onder meer Ridouan Taghi en Willem Holleeder.

"Dan hoeft dit hier allemaal niet meer plaats te vinden", zegt Wolfs over de beveiliging bij zijn bedrijf. "Dan is dit allemaal niet meer nodig."

'Klanten ontvangen door militairen'

Ook andere ondernemers hebben last van de bunker. "We hebben vorig jaar ook een discussie gehad of we hier wel wilden blijven zitten of dat we verder gingen kijken", vertelt Bobby Kwakkel, ondernemer in zonwering. Hij hoopt dat de rechtszaal in Vught snel opengaat. "Ik las in de krant dat er 15 miljoen voor wordt uitgetrokken. Dan denk ik: dat kan wel een paar jaar duren, maar ik hoop dat ze heel snel gaan."

En dat hopen ook andere buren. "De klanten worden hier ontvangen door het leger. Dat kan toch niet. Ze komen echt veel geld uitgeven hier", vertelt een mevrouw met een groothandel in luxe kleding. Een klant belde ook op dat ze toch niet naar de groothandel kwam, omdat Taghi er was, vertelt de ondernemer. "Het is heel naar. Zij lopen hier beveiligd, maar ik heb gewoon een glazen voordeur en een blouseje aan."