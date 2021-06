Als de problemen tussen kroongetuige Nabil B. en het OM en de staat zijn opgelost, gaat B. mogelijk weer verklaren. Toch denkt misdaadverslaggever Peter R. De Vries niet dat dat snel zal gebeuren: "Het is niet een, twee, drie opgelost. Zo erg is het wel."

Nabil B. is kroongetuige in het Marengo-proces. In de strafzaak staan in totaal 17 mannen terecht. Hoofdverdachte is Ridouan Taghi, die de leider zou zijn van deze 'mocro-maffia'.

Veiligheid

Peter R. de Vries is de vertrouwenspersoon van Nabil B. "De belangrijkste reden voor het besluit van Nabil B. is dat er sprake is van een ernstige vertrouwensbreuk met het OM. De grens is bereikt voor de kroongetuige. Er zijn veel afspraken niet nagekomen en er valt over veel dingen niet te praten", vertelt hij.

"Hij is van mening dat de veiligheid van hem en met name van zijn familie en gezin in het geding is, en daar heeft het OM onvoldoende oog en oor voor. Er gaan telkens dingen fout en we hebben langdurig geprobeerd om dat te herstellen en om er aandacht voor te krijgen. We moeten constateren dat dat praten tegen dovemansoren is. Dan houdt het op een gegeven moment op. De kroongetuige gaat geen verklaringen meer afleggen tot het op een vredige wijze is opgelost."

Geen aandacht voor problematiek

De Vries kan niet ingaan op welke afspraken precies zijn geschonden. "Dat is niet verantwoord in dit stadium. Maar ik wil het erop houden dat de kroongetuige geen vertrouwen heeft in hoe het OM en de staat met zijn familie omgaat. Er is ook op het allerhoogste niveau niet voldoende aandacht voor de problematiek. Dat wil ik echt benadrukken. Dan bedoel ik het college van procureurs generaal, die in direct verband staan met de minister."

Er liggen al 1500 pagina's met verklaringen van kroongetuige Nabil B. Wat schiet hij er dan mee op om nu (tijdelijk) te stoppen? "Hij wil een duidelijk signaal afgeven. Dit geeft aan dat voor hem de grens bereikt is. De verklaringen die er al liggen worden ook echt niet uitgepoetst, maar aan de andere kant is de zaak inhoudelijk pas net begonnen."

Ridouan Taghi

Peter R. De Vries zegt dat medewerking van B. noodzakelijk is voor het proces. "De advocaten van de verdachten willen hem graag horen over allerlei zaken. Maar als deze problemen niet afdoende worden opgelost, dan is er sprake van een conflict met het OM en de staat en dan zijn we voorlopig nog niet thuis. Dan gaat hij dus geen verklaringen meer afleggen."

De Vries weet niet of dat in het voordeel is van verdachte Ridouan Taghi. "Daar houden wij ons nu niet mee bezig. We houden ons bezig met de veiligheidsaspecten van de kroongetuige. Dat is onze eerste prioriteit."

Zaak gaat verder

B. blijft wel kroongetuige, omdat de verklaringen die hij al heeft afgelegd bruikbaar zijn. De Vries sluit ook niet uit dat B. weer verder gaat met verklaren. "Maar dan zal er wel eerst het nodige moeten gebeuren. Dat zie ik met belangstelling tegemoet."

Op dit moment is er een inhoudelijke behandeling van het zaakdossier bezig over de moord op spyshopmedewerker Ronald Bakker in Huizen in 2015. Daarin zou Nabil B. in eerste instantie gehoord worden. Dat gebeurt nu dus niet. "Maar ze doen op dit moment wat er wel kan."