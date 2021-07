Hij zoekt de geruchtmakende zaken waar hij aan werkt niet op, maar wat op het pad van Peter R. de Vries komt, gaat hij niet uit de weg. En hij beseft dat dat grote gevolgen kan hebben, zegt journalist en oud-collega Marc Belinfante. "Hij is niet naïef."

De Puttense moordzaak, de zaak Natalee Holloway, de zaak rond de moord op Marianne Vaatstra, de aangifte tegen Willem Holleeder; het zijn een paar van de vele geruchtmakende zaken waar misdaadverslaggever Peter R. de Vries zich in vastbeet, vaak tegen de stroom in. Dat het hem persoonlijk in gevaar kan brengen beseft hij zich terdege, maar dat weerhoudt hem nooit. "Hij heeft gewoon zijn eigen koers. Daar wijkt hij niet van af en zal hij alles voor geven."

Wat drijft Peter R. de Vries?

"Ik ken Peter R. de Vries als supergedreven. In die tijd bij SBS6 speelde de Puttense moordzaak. Daar heeft hij ontzettend veel afleveringen over gemaakt. Dat was lang niet altijd even leuk voor SBS, niet altijd commercieel interessant, iedere keer weer die zaak. Maar hij was er zo van overtuigd dat die mannen onterecht vast zaten, daar moest hij gewoon aandacht aan besteden. Dat typeert hem. Hij is de meest gedreven journalist die ik ooit ben tegengekomen. Echt met afstand, ongekend, hij geeft echt alles."

Hij geeft aan dat hij de Nabil B. bijstaat 'omdat het op zijn pad komt', is dat kenmerkend?

"Hij staat bekend als ijdel en zal wel enige ijdelheid hebben, maar hij is vooral een professional. Dat hij het opneemt voor kroongetuige Nabil B., dat heeft niets met ijdelheid te maken, dat heeft hij ook niet opgezocht. Hij is door een broer van de kroongetuige benaderd. Via de mail, met de vraag of hij wat kan doen, of hij kon helpen.

Ik vroeg hem of hij hierdoor wel de regie over zijn eigen leven had, en hij zei: 'Ik werd hiervoor gevraagd en als ik dit dan niet doe, dan ben ik geen knip voor de neus waard. Dan kan ik andere mensen zoals politie en justitie niet meer de maat nemen. Ik moest dit doen. Ik kan niet na 40 jaar journalistiek zeggen: 'Het wordt me een beetje te heet onder de voeten, dit doe ik niet'. Dat is typisch Peter. Hij moest dit van zichzelf doen. Ik denk dat hij echt wel het gevaar zag.

Het gevoel voor rechtvaardigheid komt uit hemzelf. Hij weet van zichzelf dat hij altijd iedereen bekritiseert, zonder aanziens des persoons. Dat maakt hem echt gewoon niet uit, en keihard. Maar hij staat ook voor zichzelf. Hij vond dat hij dit moest doen. Iemand vraagt om hulp op een vakgebied waar hij heel veel kennis van heeft."

Hield hij rekening met het gevaar dat hij liep?

"Hij heeft altijd gezegd dat je als misdaadverslaggever een keer heel goed in elkaar geslagen kan worden. Hij was totaal niet naïef, dat wist hij wel. Maar dit gaat wel heel ver. Maar ik denk dat hij hier wel rekening mee heeft gehouden. Dat heeft hij ook wel gezegd, dat dit kan gebeuren. Die man was niet naïef, allesbehalve.

Hij is enorm onverschrokken. Hij heeft aangifte gedaan tegen Willem Holleeder toen die vrij was, wegens bedreiging. Dan moet je wel guts hebben. Holleeder was op vrije voeten en heeft Peter over die film bedreigd, de Heineken-ontvoering, daar wilde Holleeder naar het schijnt geld voor hebben. Daar heeft Peter aangifte van gedaan. Holleeder was voorwaardelijk vrij en moest meteen weer de bak in. Later kwam die zaak met die zusters, maar dat ging in elkaar over. Anders had hij misschien de benen kunnen nemen, je weet het niet. Maar hij deed gewoon aangifte.

We weten ook niet wie hier achter zit. Het heeft er alle schijn van dat het de groep van Taghi is, dat laat zich raden, maar dat weet je niet. Hij heeft een aantal mensen waar hij zachtjes gezegd niet populair bij is. Holleeder, die in de gevangenis kwam na zijn aangifte, je had die zaak met Louis Hagemann. Er zijn mensen die hem letterlijk kunnen schieten en blij zijn nu. Je weet het niet."

Hoe ver gaat hij als journalist?

"Wat hij doet voor nabestaanden is echt ongekend. Als hij een zaak heeft, dan blijft hij die vasthouden. Als je kijkt hoe lang de zaak Verstappen gespeeld heeft: dan blijft hij overleg houden met nabestaanden en blijft hij het bij politie en justitie aankaarten. Dat gaat veel verder dan gewoon journalistiek werk. Dat is gewoon ongekend.

Hij kan wel luisteren naar andere mensen, maar uiteindelijk heeft hij zijn eigen afwegingen. Als je een beroep op hem doet, zoals kroongetuige Nabil B. deed, dan zal hij ervoor gaan. Met Natalee Holloway is hij bezig geweest, de Puttense moordzaak. Hij heeft mensen uit de gevangenis gehaald die daar onterecht inzaten, hij heeft mensen die onterecht vrij waren in de gevangenis gekregen. Dat is fenomenaal. Hij heeft moorden opgelost.

Sommige mensen zeggen wel eens: Peter R. De Vries is beter dan de politie. Daar zegt hij zelf ook van: 'Dat is onzin'. Hij heeft wel realiteitszin. Het is een bijzondere vent. Ik hoop echt dat hij het overleeft en dan wel op een goeie manier."

