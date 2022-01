Drugsbaron Ridouan Taghi had vanuit de gevangenis een half jaar lang een open lijn met de buitenwereld, via neef en advocaat Youssef Taghi. Kroongetuige Nabil B. waarschuwde 4 jaar geleden al voor de grote gevaren hiervan.

"Bepaalde raadsmannen zijn zo lek als een mandje", vertelde Nabil B. in februari 2018 aan twee rechercheurs. De Utrechtse crimineel had toen net een deal als kroongetuige gesloten met het OM. In ruil voor strafvermindering en een nieuwe identiteit legde hij belastende verklaringen af over de liquidatiebende van Ridouan Taghi.

'Zeer ernstige en gewelddadige strafbare feiten'

In een van die politieverhoren waarschuwde de kersverse kroongetuige de politie: "Als Taghi morgen vastzit, dan kun je er wel vanuit gaan dat hij gaat communiceren via een raadsman." In 2021 bleek die voorspelling werkelijkheid. Op 8 oktober werd in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught een van de advocaten van Ridouan Taghi aangehouden. Het gaat om zijn neef: Youssef Taghi.

Politie en OM verdenken de 38-jarige advocaat uit Maarssen van 'zeer ernstige en gewelddadige strafbare feiten', zoals een poging tot ontsnapping van zijn neef Ridouan Taghi uit de EBI. Hierbij zouden mogelijk doden vallen. NRC onthulde vorige week dat de neven Taghi volgens politie en OM samenwerkten aan drie ontsnappingsscenario's.

Meer voorspellingen

In maart 2018 werd de onschuldige broer van Nabil B. vermoord. Een wraakactie waar Nabil B. ook al voor waarschuwde. Het OM maakte daarna een nieuwe dreigingsinschatting, vertelt Peter Schouten, de advocaat van Nabil B. "Maar er lijkt niets met die voorspelling gedaan. Er is niet bedacht: op basis hiervan moeten we deze neef niet toelaten. Dat neem ik justitie wel kwalijk."

Naast de plannen voor een gewelddadige uitbraak, zouden Youssef en Ridouan ook bezig zijn geweest met het voortzetten van drugshandel. Direct na de arrestatie van de advocaat werden in de EBI ongekend strenge veiligheidsmaatregelen genomen. De drugsbaron wordt nu bewaakt door een speciaal team van onherkenbare bewaarders met bivakmutsen op.

'Zeer verdacht'

Bij de geheime dienst van de politie (TCI) kwam in de maanden na Taghi's arrestatie al informatie binnen van anonieme tipgevers dat Taghi vanuit de gevangenis doorging met het plannen van misdrijven. Ook de gevangenisdirectie van de PI Vught en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) vonden het zeer verdacht als zijn neef zich bij het verdedigingsteam van Taghi wil voegen.

Het OM had in 2020 bovendien al aanwijzingen dat advocaat Youssef zijn geheimhouder-telefoon had misbruikt in de zaak tegen Anouar Taghi, een andere neef van Ridouan. Hij zat een aantal maanden vast voor betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum.

Vrije communicatie

Het Openbaar Ministerie vroeg de deken in Oost-Nederland daarom om Youssef Taghi zijn neef Ridouan niet bij te laten staan. Tijdens het onderzoek van de deken meldde Youssef Taghi zich eind 2020 voor het eerst officieel als 'media-advocaat' van de drugsbaron bij de EBI.

De toegang werd geweigerd. Maar toen de deken geen bewijs vond voor het misbruik van zijn telefoon, mocht de advocaat op bezoek bij zijn neef. Liquidatieverdachte Ridouan Taghi kon zo een half jaar lang vanuit zijn cel vrijelijk communiceren met de buitenwereld.

'Jammer dat het zo lang heeft geduurd'

Oud-rechter Frits Lauwaars, bekend van het liquidatieproces Passage, betreurt de gang van zaken. "Laat ik het zo zeggen: het is jammer dat het zo lang heeft geduurd voordat er is ingegrepen", vertelt hij. "In dit geval was het direct heel ernstig als er wat zou gebeuren. Het OM had eerder kunnen zeggen: onze aanwijzingen zijn mogelijk nog niet heel sterk, maar in dit geval nemen we het risico maar niet."

Ook Peter Schouten, advocaat van kroongetuige Nabil B. is zeer kritisch: "We hebben het hier over de grootste zaak van Nederland met geruchtmakende moorden zoals die op advocaat Derk Wiersum. Ze hadden dit direct heel serieus moeten nemen. Ze hadden meteen alles moeten doen om die communicatie tegen te houden, om die advocaat niet toe te laten."

Neven in diepste geheim afgeluisterd

Volgens het OM kwam de politie er uiteindelijk in de zomer van 2021 achter dat Youssef Taghi zijn beroep als advocaat vermoedelijk misbruikte. Vanaf augustus werden in het diepste geheim ontmoetingen in de EBI en telefoongesprekken tussen de twee neven opgenomen.

Op de beelden is te zien dat de advocaat met zijn iPad foto's maakt van geschreven berichten die Ridouan Taghi in de gevangenis tegen het raam houdt. Youssef stuurde dit stiekem door aan handlangers van Taghi via versleutelde berichtendiensten, denkt het OM.

Moord Peter R. de Vries

Belangrijke vraag in het proces tegen de advocatenneef is of Taghi mogelijk via Youssef opdracht heeft gegeven voor de moord op Peter R. de Vries, afgelopen zomer. Dat antwoord zullen we wellicht nooit krijgen, omdat de twee neven pas na de liquidatie van de misdaadjournalist zijn afgeluisterd.

Advocaat Peter Schouten, die dagelijks persoonlijk wordt beveiligd, had veel eerder willen weten van het onderzoek naar Youssef Taghi. "Wij moesten dit uit de media vernemen. Dit had ons natuurlijk veel eerder verteld moeten worden. Uiteindelijk werd er hierdoor gespeeld met het leven van Peter R. de Vries, advocaat Onno de Jong en mij. Omdat wij alledrie op die dodenlijst van Taghi stonden."