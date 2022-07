Strafrechtadvocaat Jan Boone is een van de langstzittende advocaten van Nederland. In 1973, bijna 50 jaar geleden, richtte hij zijn eigen kantoor op. Nog steeds staat hij met volle overgave mensen bij die verdacht worden in drugs- en moordzaken.

Boone werd onder meer bekend dankzij zijn werk in geruchtmakende zaken als de A73-moord en de IRT-affaire.

Geen half werk

Ondanks dat hij de pensioengerechtigde leeftijd al een tijdje is gepasseerd, werkt hij nog altijd met plezier. Nog steeds komt hij nieuwe details tegen in deze strafzaken. "Het is verbazingwekkend wat mensen allemaal bedenken."

Dat hij telkens nieuwe details tegenkomt, houdt hem scherp. En dat is nodig ook. "Advocaat ben je óf wel óf niet. Je kunt een zaak niet half doen."

Jurisprudentie doorgeslagen

De advocaat zag de rechtspraak van dichtbij veranderen. Het werk is volgens Boone veel moeilijker geworden, in vergelijking met bijvoorbeeld de jaren 80. Hij werkte toen veel samen met advocaten Gerard Spong en Theo Hiddema.

"Dat waren gouden jaren. Toen kon je best nog weleens een vrijspraak organiseren, dat is nu veel moeilijker." Hij wijt dit aan twee factoren: de jurisprudentie is volgens hem 'doorgeslagen'. "De advocaat lijkt soms nauwelijks nodig, het Openbaar Ministerie en de rechter doen alsof ze het samen afkunnen."

OM professioneler

Verder zorgt professionalisering bij het OM ervoor dat de dossiers steeds beter op orde zijn. "Je komt steeds vaker een officier van justitie tegen die echt weet waar hij of zij het over heeft."

Ook daardoor kunnen advocaten minder makkelijk een verdachte vrijpleiten. Of dit het werk als advocaat minder aantrekkelijk maakt? "Nee, want voor mij is het een sport. Ik wil winnen. En het wordt nu nog uitdagender om de puzzel op te lossen."

Vorm van zelfbescherming

Het een sport maken is volgens Boone makkelijker om verder van zaken af te blijven staan, zoals in moordzaken of zaken waarbij kinderen het slachtoffer zijn. "Als je gewoon wil winnen, valt er een heel groot probleem weg. Dat is een vorm van zelfbescherming geweest."

"Als advocaat moet je echt je eigen plan trekken en je van niemand iets aantrekken", vertelt hij verder. "Je moet heel erg stevig in je schoenen staan en doen wat het beste is voor je klant."

Nog niet met pensioen

Na bijna 50 jaar denkt Boone nog niet over stoppen. "Met sommige cliënten heb ik zo'n speciale relatie dat ik van hen nog steeds nieuwe zaken aanneem."

Ook de komende tijd is Boone nog regelmatig in de rechtszaal te vinden. "Maar ik doe het nu wel maar 3 tot 4 dagen per week, waardoor ik ook iets meer tijd heb om te golfen. Dat is wel lekker."